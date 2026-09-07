Flamengo chega a 66% de chance de título após desbancar Palmeiras da liderança

A 26ª rodada do Brasileirão ficou marcada pela coroação de um novo líder. Após 19 jogos, o Flamengo desbancou o Palmeiras e agora ocupa a primeira posição do torneio nacional. O conjunto rubro-negro soma 54 pontos, enquanto o time alviverde aparece com 53.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Apesar da distância para os dois primeiros colocados, outros quatro clubes pleiteiam o topo do Brasileirão e anseiam por tropeços de Flamengo e Palmeiras para embolar a disputa. Athletico-PR (45 pontos), Fluminense (45), Bahia (43) e Cruzeiro (42) estão de olho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo chegou a 66,2% de chances de título do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, tem 27,2%.
- Leia também: Flamengo bate Remo com gol de Samuel Lino e assume liderança
- Leia também: Palmeiras empata com Botafogo e perde liderança do Brasileirão
Chances de título do Brasileirão
- Flamengo - 66,2%
- Palmeiras - 27,2%
- Athletico-PR - 3,1%
- Fluminense - 1,8%
- Cruzeiro - 0,94%
- Bahia - 0,69%
De acordo com os dados da UFMG, a equipe que fizer mais do que 73 pontos tem chances mínimas de perder o título. Quem somar 74 pontos tem 93,7% de chances de conquistas o campeonato.
Saiba Mais
- Esportes Palmeiras tem duas baixas por suspensão no clássico com o São Paulo
- Esportes Diniz pede desculpas após nova derrota do Corinthians: "Situação difícil"
- Esportes Samuel Lino embala e vive fase de artilheiro no Flamengo
- Esportes Pipo Massa brilha na chuva e fica a um ponto do título rookie da Porsche Cup
- Esportes Gabigol faz dois, e Santos bate o Internacional no Beira-Rio
- Esportes Corinthians peca nas finalizações, e toma virada da Chapecoense
- Esportes Quanto custa cair para a Série B? O impacto financeiro nos clubes
- Esportes Campeão mundial passeia no Parque da Cidade e empolga a torcida
- Esportes Flamengo bate Remo com gol de Samuel Lino e assume liderança
- Esportes Palmeiras empata com Botafogo e perde liderança do Brasileirão
- Esportes Infantino confirma candidatura à reeleição como presidente da FifA
- Esportes Com gol de Lucho Acosta, Fluminense vence o Vasco pelo Brasileirão