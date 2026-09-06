Pipo Massa brilha na chuva e fica a um ponto do título rookie da Porsche Cup

Pipo Massa celebra vitória em Interlagos, um passo decisivo para o título da Porsche Carrera Cup Rookie em sua temporada de estreia - (crédito: Divulgação)

Pipo Massa venceu a corrida deste domingo (6/9) na pista molhada de Interlagos e ficou a apenas um ponto do título da Porsche Carrera Cup Rookie. O piloto também alcançou a nona colocação geral entre os 38 carros do grid.

O resultado do fim de semana, que incluiu um segundo lugar na prova de sábado, deixa Pipo muito perto de ser campeão em sua temporada de estreia no automobilismo. Para isso, ele precisa apenas completar a última prova do ano.

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A etapa decisiva será disputada novamente em Interlagos, nos dias 7 e 8 de novembro, em conjunto com o GP de São Paulo de Fórmula 1.

“Estou muito feliz com os resultados deste fim de semana. No sábado, enfrentamos uma condição crítica de corrida por causa da chuva, teve um acidente forte, mas, felizmente, todos saíram ilesos e eu não me envolvi”, disse Pipo.

Ele acrescentou que o segundo lugar, que correspondeu ao 12º no geral, foi positivo para o campeonato. “No domingo, também em condição de chuva, mas melhor do que no sábado, vencemos a corrida e agora só precisamos terminar a próxima para ser campeão”.

O pai, Felipe Massa, acompanhou as provas à distância enquanto corria na Stock Car em Curvelo (MG). No sábado, com horários de corridas conflitantes, seu engenheiro o informou sobre o resultado do filho pelo rádio, dentro do carro.

No domingo, ao sair do carro, Felipe pegou o celular para assistir à vitória de Pipo.

“É gratificante ver o empenho dele e a forma como ele está aprendendo, se desenvolvendo e melhorando a cada corrida. Pipo chegar à última etapa em primeiro, podendo conquistar o título, é maravilhoso. Estamos todos muito felizes”, afirmou Massa.

Antes da disputa pelo título na modalidade sprint, Pipo terá a segunda etapa da endurance. Ele correrá novamente ao lado do pai no dia 3 de outubro, em Brasília.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.