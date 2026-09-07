Mbappé sobe o tom, se declara o melhor do mundo e mira Bola de Ouro

Kylian Mbappé abandonou a cautela e assumiu publicamente sua candidatura à Bola de Ouro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atacante do Real Madrid afirmou ter construído uma temporada histórica e mostrou confiança ao ser questionado se considera o melhor jogador do mundo atualmente.

"Fiz história. É um bom ano para ganhar a Bola de Ouro", declarou o francês. A fala aconteceu na véspera do confronto entre Real Madrid e Inter de Milão, pela abertura da Champions League. A partida será disputada nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, e representa a primeira oportunidade de reação do time espanhol depois da derrota por 1 a 0 para o Betis.

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Mbappé desperdiçou um pênalti nos acréscimos daquela partida e passou a receber novas críticas. Parte dos questionamentos envolve não apenas as finalizações, mas também a participação do atacante e de Vinicius Júnior na marcação.

Ao ser perguntado diretamente se precisava melhorar defensivamente, o francês reagiu questionando por que apenas ele e o brasileiro eram citados. Depois, reconheceu que pode evoluir, mas lembrou que entrega ao time características diferentes das oferecidas por outros atacantes.

"Todos precisamos melhorar nesse aspecto, também com a bola", afirmou. Mbappé argumentou que poderia responder às críticas mencionando sua quantidade de gols e cobrando uma produção ofensiva maior de jogadores reconhecidos pela dedicação defensiva. O atacante, entretanto, disse considerar esse tipo de comparação um debate interminável.

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A confiança ficou ainda mais evidente quando Mbappé foi questionado se acredita ser o melhor jogador do planeta. "Sou o melhor do mundo? Sempre", respondeu, sorrindo.

Na sequência, o atacante ponderou que a avaliação é pessoal e que cada torcedor ou jornalista possui o direito de escolher seu favorito. Ainda assim, reforçou que considera o momento favorável para conquistar pela primeira vez a Bola de Ouro.

O francês destacou que atuar pelo Real Madrid aumenta naturalmente a exposição na disputa por premiações individuais. Segundo ele, torcedores frequentemente abordam o assunto nas ruas, embora a escolha dependa dos jornalistas responsáveis pela votação.

Apesar de defender seu desempenho, Mbappé admitiu que os números individuais precisam ser acompanhados por títulos. O atacante afirmou que marcar gols e conquistar troféus não são objetivos excludentes e rejeitou a ideia de que seria necessário escolher entre uma temporada de grandes estatísticas ou uma campanha vitoriosa.

Mbappé responde sobre Vinicius e PSG

A relação com Vinicius Júnior voltou a aparecer durante a entrevista. Mbappé classificou os rumores de incompatibilidade como apenas mais uma das inúmeras opiniões produzidas diariamente sobre o Real Madrid.

O francês garantiu que os dois perseguem o mesmo objetivo e estão concentrados em conquistar títulos. Também evitou individualizar a responsabilidade pela temporada anterior, encerrada sem as principais taças.

Mbappé ainda foi questionado sobre as análises que relacionam sua saída do Paris Saint-Germain ao crescimento do antigo clube nas competições europeias. O atacante tratou a comparação com naturalidade e indicou que seu nome costuma ser utilizado porque desperta audiência.