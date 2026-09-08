Fluminense reencontra argentinos nas quartas da Libertadores após 14 anos

O Fluminense volta a enfrentar um time argentino na Libertadores. Após eliminar o Independiente Rivadavia nas oitavas de final, o Tricolor das Laranjeiras terá pela frente o Platense, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. Dessa forma, volta a enfrentar uma equipe da Argentina nesta fase da competição continental depois de 14 anos.
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Apesar do histórico positivo contra os argentinos na Libertadores, o Fluminense não teve sorte na última vez que enfrentou um time da Argentina nas quartas de final da competição. Isso, aliás, aconteceu apenas uma vez. Em 2012, o Tricolor encarou o Boca Juniors e foi eliminado após a derrota por 1 a 0 na Bombonera e empate por 1 a 1 no Nilton Santos.
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Na mesma edição, aliás, o Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na Bombonera, com gols de Fred e Deco, pela fase de grupos. No mata-mata, porém, sucumbiu. Na derrota por 1 a 0 na partida de ida, os tricolores reclamaram de um pênalti não marcado após o defensor Roncaglia desviar a cabeçada de Anderson com a mão. No mesmo jogo, o lateral-esquerdo Carlinhos foi expulso por um lance semelhante.
Fluminense tem histórico positivo contra argentinos
A eliminação para o Boca Juniors nas quartas de final da Libertadores de 2012 é uma exceção quando se trata de duelos do Fluminense contra argentinos em mata-mata. Em 2008, por exemplo, o Tricolor eliminou o mesmo Boca Juniors na semifinal. Já em 2023, venceu os Xeneizes na final e conquistou o título. No mesmo ano, eliminou o Argentinos Juniors nas oitavas de final.
Por fim, mais recentemente o Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia. Algoz da fase de grupos, o time argentino teve dificuldades no mata-mata. No jogo de ida, empate sem gols no Maracanã. Já na batalha nas Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Time de Guerreiros saiu na frente do placar mesmo com um a menos, sofreu o empate nos acréscimos e venceu nos pênaltis.
Na história, o Fluminense soma 27 jogos contra argentinos na Libertadores. Ao todo, foram dez vitórias, nove empates e oito derrotas. Como mandante, são cinco vitórias, cinco empates e três derrotas em 13 partidas. Entre os triunfos mais emblemáticos, inclusive, há as goleadas sobre o Arsenal (6 a 0) em 2008 e contra o River Plate (5 a 1) em 2023, além do título sobre o Boca Juniors (2 a 1).
Fantasma das quartas de final
Em competições continentais, o Fluminense enfrentou outro argentino além do Boca Juniors nas quartas de final. No ano passado, o Tricolor foi eliminado pelo Lanús, em pleno Maracanã. No jogo de ida, o time comandado então por Renato Gaúcho perdeu por 1 a 0. Já na volta, no entanto, não conseguiu reverter o placar e empatou por 1 a 1, no Maracanã.
O histórico na Sul-Americana, aliás, é o oposto da Libertadores. Na competição, o Fluminense acumula eliminações para os argentinos Banfield e Gimnásia y Esgrima nas oitavas de final de 2005 e 2006, respectivamente. Além disso, ainda há dois empates sem gols com o Union Santa Fe na fase de grupos de 2022.
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