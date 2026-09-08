Flamengo volta a Quito, onde venceu só uma vez em jogos oficiais

O Flamengo voltará a um território historicamente complicado na próxima quinta-feira (10). Às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Além da altitude de aproximadamente 2.850 metros, a equipe de Leonardo Jardim terá pela frente um retrospecto pouco favorável na capital equatoriana: em sete partidas oficiais disputadas na cidade, venceu apenas uma, empatou duas e perdeu quatro.

Considerando também um amistoso internacional realizado em 1952, o Flamengo entrou em campo oito vezes em Quito ao longo da história. Nesse recorte completo, são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 17 sofridos. Entretanto, a segunda vitória aparece justamente naquele primeiro compromisso, diante do Boca Juniors de Cali, da Colômbia. Portanto, quando entram na conta somente as competições oficiais, o aproveitamento rubro-negro cai consideravelmente.

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Todos os jogos do Flamengo em Quito

A primeira visita aconteceu há mais de sete décadas, mas os outros sete confrontos foram disputados apenas a partir de 2019, todos por torneios da Conmebol. O retrospecto completo é o seguinte:

1952 Flamengo 6×3 Boca Juniors de Cali (COL) Amistoso Internacional, no Olímpico Atahualpa

2019 LDU 2×1 Flamengo Libertadores, fase de grupos, no Casa Blanca

2020 Independiente del Valle 2×2 Flamengo Recopa Sul-Americana, no Olímpico Atahualpa

2020 Independiente del Valle 5×0 Flamengo Libertadores, fase de grupos, no Casa Blanca

2021 LDU 2×3 Flamengo Libertadores, fase de grupos, no Casa Blanca

2023 Independiente del Valle 1×0 Flamengo Recopa Sul-Americana, no Banco Guayaquil

2023 Aucas 2×1 Flamengo Libertadores, fase de grupos, no Gonzalo Pozo Ripalda

2025 LDU 0×0 Flamengo Libertadores, fase de grupos, no Casa Blanca

A única vitória rubro-negra em competição oficial na cidade aconteceu na Libertadores de 2021. Na ocasião, o Flamengo venceu a LDU por 3 a 2 e conseguiu um resultado raro para visitantes no Casa Blanca. Antes disso, em 2019, havia saído na frente contra o mesmo adversário, com Bruno Henrique, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1.

Del Valle concentra algumas das piores lembranças

O Independiente del Valle, adversário de quinta-feira, também está diretamente ligado a parte importante desse retrospecto. Flamengo e o clube equatoriano já se enfrentaram três vezes em Quito por competições da Conmebol, e o Rubro-Negro ainda não venceu: houve um empate e duas derrotas.

O primeiro encontro na cidade terminou em 2 a 2, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana de 2020. Posteriormente, o Flamengo venceu a volta no Maracanã e ficou com o título. Meses depois, porém, veio o resultado mais traumático: derrota por 5 a 0 pela fase de grupos da Libertadores. O placar permanece como a maior derrota do Flamengo na história da competição continental.

Já em 2023, novamente pela Recopa, o Del Valle venceu por 1 a 0 no Estádio Banco Guayaquil. Na volta, o Fla devolveu o placar no Maracanã, mas acabou derrotado nos pênaltis. Portanto, os dois confrontos de Recopa entre os clubes terminaram com um título para cada lado.

Além disso, há uma particularidade no histórico geral do confronto: em seis partidas entre Flamengo e Independiente del Valle por competições da Conmebol, o mandante nunca perdeu. Os equatorianos somam duas vitórias e um empate quando atuaram em Quito, enquanto o Flamengo venceu as três partidas disputadas no Rio de Janeiro.

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Última visita terminou sem gols

A visita mais recente do Flamengo a Quito ocorreu na Libertadores de 2025. Sob comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro empatou por 0 a 0 com a LDU, no Casa Blanca, pela terceira rodada da fase de grupos. Na ocasião, a equipe valorizou a posse de bola e deixou a altitude com um ponto.

Agora, o cenário é diferente. O Fla chega como atual campeão da Libertadores e ainda está invicto na edição de 2026, com seis vitórias e dois empates. Por outro lado, o Independiente del Valle venceu suas últimas cinco partidas como mandante na competição, sua maior sequência caseira na história do torneio.

Assim, o confronto de quinta-feira (10) coloca frente a frente não apenas dois candidatos à semifinal, mas também uma das principais dificuldades históricas do Flamengo em competições continentais. Para melhorar o retrospecto em Quito, o time de Leonardo Jardim terá de buscar apenas a segunda vitória oficial rubro-negra na capital equatoriana. Depois, a definição da vaga acontecerá na quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã.