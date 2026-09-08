Flamengo concorre ao título de melhor clube do ano no Bola de Ouro 2026

Após assegurar a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez neste ano na rodada do fim de semana, os torcedores rubro-negros têm mais um bom motivo para comemorar. Isso porque o Flamengo está entre os indicados ao prêmio de melhor clube do mundo, no Bola de Ouro 2026.
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Atual campeão da Libertadores e também do Nacional, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim vai concorrer pela honraria com o Paris Saint-Germain, o Arsenal, o Bayern de Munique e ainda o Bodo/Glimt, a surpresa da lista, em evento que já tem dia e local definidos: a cerimônia vai acontecer no dia 26 de outubro, em Londres.
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Único representante fora da Europa nesta relação, o conjunto rubro-negro colhe os frutos das conquistas que teve sob o comando do então técnico Filipe Luís, atualmente no Monaco. No ano passado, o Flamengo foi ainda campeão carioca (conquista que voltou a repetir neste ano).
Com três títulos de Libertadores num intervalo de seis anos (venceu em 2019, 2022 e 2025), a agremiação do Rio caminha com chances de manter o seu protagonismo no Brasil e na América do Sul. Primeiro colocado no Brasileiro, os flamenguistas enfrentam o Independiente Del Valle nas quartas de final da Libertadores na condição de favorito e decidem a vaga no Maracanã.
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Em alta para levar o troféu, o PSG do treinador Luis Enrique continua dominando a Europa ao vencer as duas últimas edições da Champions League. Já o Arsenal, atual vencedor da Premier League, esteve na final e terminou com o vice da Liga dos Campeões.
O Bayern de Munique chega credenciado por mais um título alemão, onde arrebatou a taça com apenas uma derrota em sua campanha. Já o Bodo/Glimt, da Noruega, ganhou os holofotes do cenário mundial ao chegar nas oitavas de final do mais nobre torneio de clubes da Europa.
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