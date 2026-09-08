Pré-Olímpico: Seleção feminina de vôlei busca vaga a Los Angeles2028

Anfitrião do Sul-Americano Feminino de Vôlei, o Brasil inicia nesta terça-feira, às 20h, no Maracanãzinho, a disputa por uma vaga antecipada aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Apenas o campeão terá acesso imediato ao torneio. Vencedor da competição 23 vezes, 15 delas em edições consecutivas, a equipe verde-amarela entra em quadra para defender a hegemonia e evitar o desgaste da repescagem.
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O Rio de Janeiro recebe o torneio continental até domingo. Seis países disputam entre si confrontos em turno único. Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia e Peru são os participantes. Leva o título e a vaga olímpica a equipe com o maior número de pontos nas cinco rodadas.
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Assim como nas demais competições, o triunfo vale três pontos, exceto nos tie-breaks (dois para o vencedor e um para o perdedor). Em caso de empate, a relação de sets, a razão de pontos e o confronto direto serão usados como critérios de desempate.
Pela primeira, o torneio sul-americano servirá como atalho aos Jogos Olímpicos. A mudança aconteceu devido à reformulação da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), após acabar com os antigos torneios Pré-Olímpicos. Agora, cada região terá o próprio campeonato continental com vaga direta.
Historicamente, a única seleção capaz de desbancar o Brasil foi o Peru. O adversário faturou o Sul-Americano 13 vezes. Desde o fim da Liga das Nações de Vôlei, na qual a Seleção encerrou com a medalha de prata, a equipe não entrou em quadra. Agora, Zé Roberto vai para o Pré-Olímpico com um time um pouco diferente do apresentado na VNL. Entre todas as novidades, a principal é o retorno de Gabi Guimarães, afastada da liga por causa de uma lesão na região lombar.
A oposta Sabrina e a levantadora Vivían são rostos novos na lista das 14 jogadoras relacionadas por Zé. Tainara e Nyeme também retornam após desfalcar o Brasil na reta final da VNL. Entretanto, Macris, Natinha e Kisy ficaram fora da atual convocação.
Programe-se
Brasil x Venezuela - 8 de setembro (terça-feira), às 20h
Brasil x Peru - 9 de setembro (quarta-feira), às 20h
Brasil x Colômbia - 10 de setembro (quinta-feira), às 20h
Brasil x Chile - 12 de setembro (sábado), às 13h30
Brasil x Argentina - 13 de setembro (domingo), às 12h
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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