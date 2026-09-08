InícioEsportes
Vôlei

Pré-Olímpico: Seleção feminina de vôlei busca vaga a Los Angeles2028

Recordista de títulos do Sul-Americano com 23, Brasil recebe a partir desta terça, no Rio, o torneio eliminatório que carimbará o passaporte olímpico do campeão. Venezuela é o primeiro desafio

O Brasil é dono da casa no torneio entre seis seleções que será disputado até domingo no Maracanãzinho - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
O Brasil é dono da casa no torneio entre seis seleções que será disputado até domingo no Maracanãzinho - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Anfitrião do Sul-Americano Feminino de Vôlei, o Brasil inicia nesta terça-feira, às 20h, no Maracanãzinho, a disputa por uma vaga antecipada aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Apenas o campeão terá acesso imediato ao torneio. Vencedor da competição 23 vezes, 15 delas em edições consecutivas, a equipe verde-amarela entra em quadra para defender a hegemonia e evitar o desgaste da repescagem.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Rio de Janeiro recebe o torneio continental até domingo. Seis países disputam entre si confrontos em turno único. Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia e Peru são os participantes. Leva o título e a vaga olímpica a equipe com o maior número de pontos nas cinco rodadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Assim como nas demais competições, o triunfo vale três pontos, exceto nos tie-breaks (dois para o vencedor e um para o perdedor). Em caso de empate, a relação de sets, a razão de pontos e o confronto direto serão usados como critérios de desempate.

Pela primeira, o torneio sul-americano servirá como atalho aos Jogos Olímpicos. A mudança aconteceu devido à reformulação da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), após acabar com os antigos torneios Pré-Olímpicos. Agora, cada região terá o próprio campeonato continental com vaga direta.

Historicamente, a única seleção capaz de desbancar o Brasil foi o Peru. O adversário faturou o Sul-Americano 13 vezes. Desde o fim da Liga das Nações de Vôlei, na qual a Seleção encerrou com a medalha de prata, a equipe não entrou em quadra. Agora, Zé Roberto vai para o Pré-Olímpico com um time um pouco diferente do apresentado na VNL. Entre todas as novidades, a principal é o retorno de Gabi Guimarães, afastada da liga por causa de uma lesão na região lombar.

A oposta Sabrina e a levantadora Vivían são rostos novos na lista das 14 jogadoras relacionadas por Zé. Tainara e Nyeme também retornam após desfalcar o Brasil na reta final da VNL. Entretanto, Macris, Natinha e Kisy ficaram fora da atual convocação.


Programe-se

Brasil x Venezuela - 8 de setembro (terça-feira), às 20h
Brasil x Peru - 9 de setembro (quarta-feira), às 20h
Brasil x Colômbia - 10 de setembro (quinta-feira), às 20h
Brasil x Chile - 12 de setembro (sábado), às 13h30
Brasil x Argentina - 13 de setembro (domingo), às 12h

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 08/09/2026 17:05 / atualizado em 08/09/2026 17:05
SIGA
x