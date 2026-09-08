Veja todos os indicados ao prêmio da Bola de Ouro

A France Football divulgou nesta terça-feira (8/9) a lista dos indicados a Bola de Ouro. A tradicional premiação da revista francesa vai ser realizada em 26 de outubro, em Londres, e deixa Paris temporariamente. Em 2026, o evento celebra 70 anos. Dessa forma, o motivo pela escolha da capital inglesa é uma homenagem a Stanley Matthews, o primeiro vencedor do prêmio, em 1956.
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Em 2025, Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí conquistaram o prêmio na categoria masculina e feminina, respectivamente. O atacante francês foi o grande destaque do Paris Saint-Germain, que dominou o futebol nacional e conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez. Já a meio-campista espanhola, por sua vez, conquistou o prêmio pela terceira vez na carreira.
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Já em 2026, a disputa está em aberto. Entre os clubes, o Paris Saint-Germain foi novamente dominante e conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões. Dessa forma, Ousmane Dembélé deve entrar na briga mais uma vez. Porém, a Copa do Mundo pode movimentar a premiação. Artilheiro da competição, Kylian Mbappé também é candidato, assim como o espanhol Lamine Yamal, campeão do mundo com a Espanha.
No feminino, por sua vez, o Barcelona dominou a temporada e conquistou o título da Liga dos Campeões. Dessa forma, Aitana Bonmatí é novamente favorita e pode conquistar o prêmio pela quarta vez consecutiva. Ela, aliás, é dona do prêmio desde 2023. No gol, a brasileira Lorena está entre as cinco melhores do mundo e concorrência ao prêmio de melhor goleira de 2026.
Melhor goleiro:
Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
Joan García (Barcelona/Espanha)
Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
David Raya (Arsenal/Espanha)
Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira:
Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
Cata Coll (Barcelona/Espanha)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Lorena (Kansas City/Brasil)
Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Melhor técnico do ano:
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis de La Fuente (Espanha)
Unai Emery (Aston Villa)
Vincente Kompany (Bayern de Munique)
Luis Enrique (PSG)
Melhor técnico do ano no futebol feminino:
Jonatan Giráldez (Lyon)
Andrée Jeglertz (Manchester City)
Nils Nielsen (Japão)
Pere Romeu (Barcelona)
Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano:
Arsenal (Inglaterra)
Bayern de Munique (Alemanha)
Bodo/Glimt (Noruega)
Flamengo (Brasil)
Paris Saint-Germain (França)
Clube do ano no futebol feminino:
Barcelona (Espanha)
Bayern de Munique (Alemanha)
América do México (México)
Manchester City (Inglaterra)
Lyon (França)
Melhor jogadora sub-21:
Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
Vicky López (Barcelona/Espanha)
Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
Melhor jogador sub-21:
Kerim Alajbegovi (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
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