Veja todos os indicados ao prêmio da Bola de Ouro

A France Football divulgou nesta terça-feira (8/9) a lista dos indicados a Bola de Ouro. A tradicional premiação da revista francesa vai ser realizada em 26 de outubro, em Londres, e deixa Paris temporariamente. Em 2026, o evento celebra 70 anos. Dessa forma, o motivo pela escolha da capital inglesa é uma homenagem a Stanley Matthews, o primeiro vencedor do prêmio, em 1956.

Em 2025, Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí conquistaram o prêmio na categoria masculina e feminina, respectivamente. O atacante francês foi o grande destaque do Paris Saint-Germain, que dominou o futebol nacional e conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez. Já a meio-campista espanhola, por sua vez, conquistou o prêmio pela terceira vez na carreira.

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Já em 2026, a disputa está em aberto. Entre os clubes, o Paris Saint-Germain foi novamente dominante e conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões. Dessa forma, Ousmane Dembélé deve entrar na briga mais uma vez. Porém, a Copa do Mundo pode movimentar a premiação. Artilheiro da competição, Kylian Mbappé também é candidato, assim como o espanhol Lamine Yamal, campeão do mundo com a Espanha.

No feminino, por sua vez, o Barcelona dominou a temporada e conquistou o título da Liga dos Campeões. Dessa forma, Aitana Bonmatí é novamente favorita e pode conquistar o prêmio pela quarta vez consecutiva. Ela, aliás, é dona do prêmio desde 2023. No gol, a brasileira Lorena está entre as cinco melhores do mundo e concorrência ao prêmio de melhor goleira de 2026.

Melhor goleiro:

Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)

Joan García (Barcelona/Espanha)

Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)

Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)

David Raya (Arsenal/Espanha)

Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)

Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)

Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Melhor goleira:

Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)

Cata Coll (Barcelona/Espanha)

Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Lorena (Kansas City/Brasil)

Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Melhor técnico do ano:

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de La Fuente (Espanha)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincente Kompany (Bayern de Munique)

Luis Enrique (PSG)

Melhor técnico do ano no futebol feminino:

Jonatan Giráldez (Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Japão)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano:

Arsenal (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Bodo/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

Paris Saint-Germain (França)

Clube do ano no futebol feminino:

Barcelona (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

América do México (México)

Manchester City (Inglaterra)

Lyon (França)

Melhor jogadora sub-21:

Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)

Vicky López (Barcelona/Espanha)

Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)

Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)

Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Melhor jogador sub-21:

Kerim Alajbegovi (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)

Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)

Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)

Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)

Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)

Warren Zaïre-Emery (PSG/França)