NFL: Tudo o que você precisa saber sobre a temporada 2026/2027

Depois de duas partidas em São Paulo, o Rio receberá pela primeira vez uma exibição da temporada regular da NFL no Maracanã - (crédito: Divulgação/NFL)

O futebol americano está cada vez menos... americano! A nova temporada da NFL começa nesta quarta-feira, com um duelo entre o atual campeão Seattle Seahawks e o vice New England Patriots, mas a longa viagem até o Super Bowl LXI, em 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, terá escalas em quatro continentes, sete países e oito estádios. A bola oval passará pela Austrália, Brasil, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e México.

Nunca a NFL promoveu tantos jogos da temporada regular fora dos Estados Unidos. São nove partidas internacionais, três a mais do que o recorde anterior. Melbourne, Rio de Janeiro e Paris receberão jogos da liga pela primeira vez. Londres abrigará três confrontos. O Brasil terá lugar especial nessa expansão.

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Em 27 de setembro, Baltimore Ravens e Dallas Cowboys transformarão o Maracanã em território da NFL. Será o duas da temporada regular da liga no país — depois das partidas realizadas em São Paulo em 2024 e 2025 — e o primeiro no Rio de Janeiro.

A escolha não é circunstancial. A NFL estima contar com mais de 36 milhões de fãs no Brasil, o segundo maior mercado internacional da liga. O compromisso com o Rio prevê pelo menos três jogos da temporada regular em cinco anos. A temporada começa, portanto, oferecendo aos brasileiros acesso a um esporte que conquistou audiência cada vez maior no país.

Há o campeão tentando defender a coroa. O vice disposto a provar que a temporada passada não foi um acaso. Um supertime em Los Angeles. Patrick Mahomes tentando devolver o Kansas City Chiefs à elite. Josh Allen continua perseguindo o título que falta à carreira. Lamar Jackson virá ao Maracanã. Aaron Rodgers inicia mais um capítulo da trajetória extraordinária. E temos a imprevisibilidade. É justamente isso que faz da NFL um campeonato tão particular.

Abertura

A temporada começa com uma revanche do Super Bowl. O Seattle Seahawks recebe o New England Patriots nesta quarta-feira, em uma abertura incomum para os padrões recentes da liga: é o primeiro jogo inaugural de temporada disputado em uma quarta-feira desde 2012.

Seattle entra em campo como atual campeão depois de derrotar os Patriots no Super Bowl LX. O primeiro desafio será provar que a conquista não representou o ponto final de uma grande campanha, mas o início de um ciclo.

Os Seahawks, porém, não começam exatamente iguais ao time que levantou o Troféu Vince Lombardi. Kenneth Walker III, running back eleito o jogador mais valioso do último Super Bowl, deixou a franquia e assinou com o Kansas City Chiefs. A defesa do título começa, portanto, com a necessidade de compensar uma perda importante.

O New England Patriots chega com uma história diferente. A franquia imponente na NFL durante a era Tom Brady passou por anos de reconstrução e voltou rapidamente ao centro do palco. A temporada passada terminou com a derrota no Super Bowl, mas o jovem quarterback Drake Maye consolidou-se como um dos rostos da nova geração.

Os Patriots reforçaram o elenco com a contratação do recebedor A.J. Brown. O objetivo é simples: transformar o retorno à decisão em uma nova corrida pelo título.

Quem são os favoritos?

Prever uma temporada da NFL é sempre um exercício arriscado. A liga tem mecanismos criados justamente para evitar hegemonias intermináveis. O teto salarial, o draft e o próprio sistema de jogos contribuem para uma permanente redistribuição de forças.

Ainda assim, existe um grupo que começa a temporada alguns passos à frente. O Los Angeles Rams é o principal deles. A franquia fez uma das pré-temporadas mais agressivas da liga e reforçou um elenco competitivo. O retorno de Aaron Donald e a chegada de Myles Garrett transformam a defesa em uma das mais impressionantes da NFL. No ataque, o experiente Matthew Stafford continua no comando.

Não por acaso, os Rams aparecem no topo ou muito próximos dele nos principais rankings de pré-temporada. O detalhe torna a candidatura ainda mais interessante: o Super Bowl será disputado no SoFi Stadium, casa dos Rams e do Los Angeles Chargers. Vencer a decisão no próprio estádio seria uma história e tanto.

O Seattle Seahawks merece lugar automático entre os candidatos. Campeão vigente, preserva uma base suficientemente forte para voltar a disputar o título.

O Buffalo Bills continua carregando a ambição de Josh Allen. O Philadelphia Eagles mantém um elenco capaz de competir com qualquer adversário. O Baltimore Ravens, apesar de iniciar um novo ciclo no comando técnico, tem em Lamar Jackson uma das maiores armas da liga.

Denver Broncos e New England Patriots aparecem em muitas das projeções como forças capazes de desafiar o grupo principal. A grande incógnita, para variar, é o Kansas City Chiefs.

Patrick Mahomes

Durante boa parte dos últimos anos, a NFL buscou respostas a uma pergunta: quem seria capaz de parar Patrick Mahomes? A nova temporada apresenta uma inversão interessante. Depois de uma grave lesão no joelho e de um período turbulento para o Kansas City Chiefs, Mahomes inicia a campanha tentando recuperar o lugar no topo do futebol americano.

Descartar os Chiefs, no entanto, seria imprudente. Mahomes é um dos raros jogadores capazes de alterar completamente a expectativa em torno de uma franquia. Ao lado dele, o time terá uma nova peça de impacto: Kenneth Walker III. O jogador mais valioso do último Super Bowl desembarca no Kansas City depois de deixar Seattle.

O Chiefs não começa a temporada no grupo mais alto dos rankings de força. Isso, por si só, é uma novidade para uma equipe acostumada a ser referência. Talvez também seja o combustível de que Mahomes precisava.

Quarterbacks

Para o leitor brasileiro que ainda tenta compreender a lógica do futebol americano, o quarterback é uma excelente porta de entrada. É a posição de maior responsabilidade. Na maioria das jogadas ofensivas, o quarterback recebe a bola oval e precisa tomar, em poucos segundos, uma decisão capaz de mudar o rumo da partida. Por isso, os grandes quarterbacks se transformam nos principais personagens da NFL.

Patrick Mahomes tenta recuperar o trono. Josh Allen, do Buffalo Bills, persegue um título de Super Bowl. Lamar Jackson continua sendo uma das atrações mais espetaculares da liga e terá a oportunidade de se apresentar ao público brasileiro no Maracanã.

Matthew Stafford começa a temporada em um dos elencos mais fortes da NFL. Aos 38 anos, ganhou ainda mais relevância depois de uma campanha que lhe rendeu o prêmio de MVP da temporada passada. Drake Maye representa a juventude precoce no palco principal. Caleb Williams, do Chicago Bears, é outro quarterback da nova geração sob enorme expectativa.

Aos 42 anos, o veterano Aaron Rodgers inicia nova etapa no Pittsburgh Steelers e reencontra o técnico Mike McCarthy. Em uma liga cada vez mais renovada, Rodgers é uma das últimas grandes conexões com uma geração que dominou o futebol americano durante décadas.

Dança dos técnicos

Nem todas as mudanças aconteceram dentro das quatro linhas. Dez das 32 franquias iniciarão a temporada sob nova direção. É uma renovação significativa em uma liga na qual o treinador exerce influência profunda sobre a identidade e o funcionamento de uma equipe.

O Baltimore Ravens começa a temporada com Jesse Minter. O Buffalo Bills aposta em Joe Brady para conduzir o projeto de Josh Allen.

A mudança no banco, no futebol americano, pode representar muito mais do que uma simples troca de comando. Um novo treinador traz outra filosofia ofensiva ou defensiva, altera a maneira de montar o elenco e, muitas vezes, redefine completamente o destino de uma franquia. Por isso, acompanhar os 10 novos projetos será uma das histórias paralelas da temporada.

Maracanã

Há um jogo que o torcedor brasileiro precisa circular no calendário. Baltimore Ravens x Dallas Cowboys, em 27 de setembro. O duelo da terceira semana da temporada regular será disputado no Maracanã e reunirá duas das franquias mais reconhecidas da NFL.

De um lado estará Lamar Jackson, duas vezes eleito o jogador mais valioso da liga e um quarterback capaz de combinar lançamentos de elite com uma extraordinária capacidade de corrida. Do outro, os Cowboys, uma das marcas mais populares e valiosas do esporte mundial, liderados pelo quarterback Dak Prescott.

Há um simbolismo poderoso na escolha do estádio. O Maracanã é um templo da bola redonda. Pelé, Garrincha, Zico, Romário e Ronaldo ajudaram a construir ali capítulos fundamentais da história do futebol.

Em setembro, o gramado receberá capacetes, ombreiras e uma bola que desafia a geometria convencional. A NFL não está simplesmente alugando um estádio brasileiro para uma partida internacional. Assumirá um dos palcos mais simbólicos do futebol mundial. E isso ajuda a dimensionar a ambição da liga no Brasil.

Regulamento



A temporada reúne 32 franquias divididas entre duas conferências: AFC e NFC. Cada uma tem quatro divisões com quatro times cada. Na temporada regular, cada equipe disputa 17 partidas em 18 semanas. Ao fim dessa fase, sete de cada conferência avançam aos playoffs.

Os quatro campeões de divisão garantem vaga, assim como três equipes classificadas pelo desempenho geral, conhecidas como wild cards. Os playoffs são eliminatórios. Os campeões da AFC e da NFC disputam o Super Bowl. Nesta temporada, a decisão será em 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, região metropolitana de Los Angeles.

As mudanças nas regras

A NFL também começa a temporada com mudanças importantes no regulamento. A principal delas permite que uma equipe declare a tentativa de onside kick em qualquer momento da partida. Antes, existiam restrições maiores para o uso da jogada, uma tentativa de recuperação da própria bola depois do chute inicial.

Também houve alterações no alinhamento dos jogadores durante os kickoffs e nas regras relacionadas a chutes realizados depois de determinadas penalidades.

Outra mudança permite que funcionários da liga consultem os árbitros em campo quando houver a possibilidade de desclassificação de um jogador por uma conduta considerada flagrante, mesmo que a situação não tenha sido inicialmente identificada pela arbitragem.

São ajustes que, talvez, passem despercebidos para quem está começando a acompanhar o esporte, mas podem ter impacto significativo sobre a estratégia e o andamento das partidas.

Para leigos

O futebol americano parece mais complicado do que realmente é. O princípio básico é simples. Cada ataque tem quatro tentativas — as famosas descidas — para avançar pelo menos 10 jardas. Se conseguir, recebe uma nova série de quatro oportunidades.

O objetivo é atravessar o campo e alcançar a end zone, a área localizada atrás da linha de fundo adversária. O touchdown vale seis pontos. Um chute convertido entre as traves, chamado field goal, vale três.

Ataque e defesa se alternam. Cada equipe coloca 11 jogadores em campo, mas utiliza elencos inteiros ao longo da partida, dependendo da situação.

A NFL tem inúmeras regras e detalhes táticos, mas ninguém precisa dominar tudo antes de assistir ao primeiro jogo. O resto se aprende vendo. Como acontece com qualquer esporte, compreendendo os personagens.

No nosso quintal

Lamar Jackson virá ao Brasil. Aaron Rodgers continua em campo. Uma nova geração de quarterbacks tenta acelerar a troca de guarda. Enquanto isso, a NFL segue avançando sobre o mapa. A temporada terá nove jogos internacionais em quatro continentes. A decisão será disputada na Califórnia. Antes dela, a bola oval passará por Melbourne, Rio de Janeiro, Londres, Paris, Madri, Munique e Cidade do México.

O futebol americano nasceu nos Estados Unidos. A NFL, porém, já pertence a uma audiência muito maior. Em 27 de setembro, uma parte importante dessa história será escrita no Maracanã. Desta vez, a bola não será redonda.

Programe-se

Início da temporada: 9/9/2026

Jogo no Brasil: 27/9 - Baltimore Ravens e Dallas Cowboys

Onde: Maracanã, no Rio de Janeiro

Ingressos: ticketmaster

Super Bowl: 27/2/2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia

Onde assistir



» ESPN e Disney+: Transmitem partidas da temporada regular, playoffs da AFC e o Monday Night Football.

» Grupo Globo (SporTV, GE TV e TV Globo): Exibe jogos selecionados (como Thursday Night Football e Sunday Night Football), além de cobertura especial.

» NFL Game Pass (via DAZN): Oferece 100% dos jogos ao vivo e sob demanda, incluindo o NFL RedZone.

» CazéTV e plataformas digitais: Transmissões de jogos selecionados e internacionais em algumas rodadas do campeonato.