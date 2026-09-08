Leitura labial revela críticas de Rodri ao Valencia após goleada; veja

Rodri protagonizou uma cena polêmica após a goleada do Barcelona por 5 x 0 sobre o Valencia, no último domingo (6/9), no Estádio Mestalla, pela La Liga. Afinal, o meio-campista não escondeu a insatisfação com o desempenho do adversário após deixar o campo.
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As câmeras do programa El día despues, do canal Movistar+, registraram a conversa do jogador com o zagueiro Pau Cubarsí no banco de reservas. De acordo com a leitura labial apresentada pela atração, o espanhol fez duras críticas aos atletas do Valencia.
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"Esses caras (do Valencia) são fracos, muito fracos, cara… São muito ruins", disparou o meio-campista.
Na sequência, Rodri questionou Cubarsí sobre a posição que o Valencia ocupou na tabela do Campeonato Espanhol na temporada passada. O defensor respondeu que a equipe terminou a competição na nona colocação. A informação surpreendeu o jogador, que ironizou a atuação dos donos da casa durante a partida.
"É que hoje eles nem passaram do meio-campo…", afirmou.
Dessa forma, o resultado manteve o Valencia na última posição da La Liga. A equipe soma apenas um ponto após quatro rodadas e apresenta saldo de oito gols negativos.
O Barcelona, por sua vez, ocupa a liderança isolada do campeonato. Por fim, com quatro vitórias em quatro partidas, o time chegou aos 12 pontos e abriu três de vantagem sobre o Real Madrid.
Assista ao momento protagonizado por Rodri durante o confronto contra o Valencia:
A Movistar se le ha ido la mano borrando el vídeo donde Rodri se mofa de los jugadores del Valencia y dice que "son muy malos ".— Natalia Pastor (@NataliaPastor) September 7, 2026
El blanqueamiento de un jugador que ha demostrado en varias ocasiones su lado oscuro. No quiero imaginarme si es Vinicius quien dice algo así... pic.twitter.com/fSTnA9VMQv
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