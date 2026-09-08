Leitura labial revela críticas de Rodri ao Valencia após goleada; veja

Rodri, meio-campista do Barcelona, durante confronto da equipe contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol - (crédito: Reprodução / 'X' / @FcbnewsBR)

Rodri protagonizou uma cena polêmica após a goleada do Barcelona por 5 x 0 sobre o Valencia, no último domingo (6/9), no Estádio Mestalla, pela La Liga. Afinal, o meio-campista não escondeu a insatisfação com o desempenho do adversário após deixar o campo.

As câmeras do programa El día despues, do canal Movistar+, registraram a conversa do jogador com o zagueiro Pau Cubarsí no banco de reservas. De acordo com a leitura labial apresentada pela atração, o espanhol fez duras críticas aos atletas do Valencia.

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"Esses caras (do Valencia) são fracos, muito fracos, cara… São muito ruins", disparou o meio-campista.

Na sequência, Rodri questionou Cubarsí sobre a posição que o Valencia ocupou na tabela do Campeonato Espanhol na temporada passada. O defensor respondeu que a equipe terminou a competição na nona colocação. A informação surpreendeu o jogador, que ironizou a atuação dos donos da casa durante a partida.

"É que hoje eles nem passaram do meio-campo…", afirmou.

Dessa forma, o resultado manteve o Valencia na última posição da La Liga. A equipe soma apenas um ponto após quatro rodadas e apresenta saldo de oito gols negativos.

O Barcelona, por sua vez, ocupa a liderança isolada do campeonato. Por fim, com quatro vitórias em quatro partidas, o time chegou aos 12 pontos e abriu três de vantagem sobre o Real Madrid.

Assista ao momento protagonizado por Rodri durante o confronto contra o Valencia:

