Liga dos Campeões volta com 21 gols e vitórias de Real, City e Borussia

Valverde e Mbappé comemoram o gol da vitória do Real Madrid no Santiago Bernabéu contra a Internazionale - (crédito: Philippe MARCOU / AFP)

A principal competição continental de clubes da Europa está de volta. A fase de liga da Champions League começou nesta terça-feira com 21 bolas na rede em apenas seis jogos. Real Madrid e Internazionale se enfrentaram com o peso de dois dos postulantes ao título.

O time espanhol venceu por 2 x 1 com brilho do francês Mbappé e do uruguaio Valverde no primeiro tempo. Mesmo com a intensidade mais baixa na etapa final e o gol de Carlos Augusto para os italianos, o time de José Mourinho estreou com vitória no torneio, justamente contra a equipe pela qual ganhou a tríplice coroa na temporada de 2009/2010.

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Além de Carlos Augusto, outro brasileiro balançou as redes na abertura da Champions, e também com resultado desfavorável. O zagueiro Alexsandro, convocado para a Seleção brasileira em 2025 para as Eliminatórias, marcou o segundo gol do Lille na partida contra o Real Bétis.

A expulsão de Ethan Mbappé (irmão de Kylian Mbappé) na segunda etapa deixou o caminho livre para a virada espanhola. Com a ajuda de Antony e dois gols do zagueiro Marc Bartra, o time comandado pelo técnico chileno Manuel Pellegrini fez 3 x 2 e deu a vitória para a equipe de Sevilla após 20 anos sem disputar a Liga dos Campeões da Europa.

Em Portugal, o Porto não iniciou a Champions com o pé direito. O time lusitano segurou o empate diante do Manchester City no primeiro tempo, mas o algoz brasileiro na Copa do Mundo, Erling Haaland, marcou duas vezes na etapa final e deu os três pontos aos ingleses no Estádio do Dragão, em Lisboa.

Entretanto, o artilheiro do dia saiu da partida entre Borussia Dortmund e Villarreal. O destaque na Alemanha foi o centroavante da Guiné, Serhou Guirassy. Ele também fez dois gols e ia dando a vitória tranquila aos donos da casa. Porém, o próprio mandou a bola contra a própria rede no fim para dar toques de emoção no confronto. No apito final, o Borussia segurou a pressão espanhola e venceu por 3 x 2 no Signal Iduna Park pela estreia do torneio.

Mais cedo, o Aston Villa voltou à Champions após uma temporada fora em busca do bicampeonato europeu depois de 45 anos. O atual campeão da Europa League visitou o Clube Brugge, na Bélgica, e venceu com autoridade. Com bom desempenho do volante brasileiro João Gomes ao dar uma assistência, os ingleses ganharam por 3x2 e prometem dar trabalho nesta edição da Liga dos Campeões.

Voltando à maior competição de clubes da Europa após seis anos, AEK Atenas e Lask protagonizaram a partida com menos gols do dia. Entretanto, o belo de gol de falta efetuado por Razvan Marin ainda no primeiro tempo deu o triunfo à equipe grega dentro de casa. Por outro lado, os austríacos terão de pontuar na próxima partida logo contra o Liverpool se quiserem sonhar com a classificação.

Nesta quarta...

A Champions League terá mais seis jogos válidos pela primeira rodada da fase de liga nesta quarta-feira. Às 13h45, o Stuttgart enfrenta o Viking, estreante na competição, na Alemanha. No mesmo horário, o Barcelona inicia o caminho no torneio em busca de encerrar a seca de 11 anos sem título continental contra o Feyenoord, no Estádio Camp Nou.

A partir das 16h, o finalista da última edição, Arsenal, visita o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona. Em Portugal, o Galatasaray busca confirmar o alto valor investido na janela de transferências diante do Sporting. No Anfield, na Inglaterra, o Liverpool almeja iniciar com vitória diante do Atlético de Madrid.

A final da Liga dos Campeões desta temporada será no Riyadh Air Metropolitano, casa dos Colchoneros. Foi exatamente lá onde os Reds venceram a última Champions League, em 2019. Para fechar a rodada, os atuais campeões do torneio, o PSG, tentam confirmar o favoritismo em casa contra o modesto Slovan Bratislava, da Eslováquia.