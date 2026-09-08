Pré-Olímpico: Seleção feminina de vôlei derrota a Venezuela na estreia

Gabi voltou a jogar pela Seleção e foi importante para passar confiança às estreantes do Brasil - (crédito: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

O Brasil estreou com autoridade no Sul-Americano Feminino de vôlei. Na noite deste terça, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou a Venezuela por 3 sets a 0 no Ginásio do Maracanãzinho. O Rio de Janeiro recebe a competição disputada por seis países válida como Pré-Olímpico. O campeão carimbará vaga nos Jogos de Los Angeles-2028. As parciais foram de 25/14, 25/13 e 25/19. O time voltará à quarta nesta terça contra o Peru, às 20h.

A seleção foi imponente desde o início da partida. Venenosa no saque, Roberta impôs um ace. Muralha no bloqueio, Rosamaria ajudou o time verde-amarelo a abrir 6 x 2 no primeiro set. Depois disso, coube ao Brasil administrar o resultado até fechar a parcial em 25 x 14. Outro destaque foi Gabi. Ausente na Liga das Nações por causa de uma contusão, ela dividiu com Rosamaria o papel de liderança na partida. Ela contaram com exibições de excelências de Nyeme e Ana Cristiana, autora de seis pontos, para liquidar a Venezuela.

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"Aos poucos eu vou pegando ritmo, recuperando a potência. São cinco jogos em uma sequência e nós demos o primeiro passo. Aproveitamos muito o embalo da torcida e superamos o nervosismo da estreia" Gabi, ponta do Brasil

A intensidade não caiu no segundo set. Não demorou para o Brasil conseguir uma folga no placar e transformar o jogo em um treino diante de uma Venezuela praticamente inofensiva. José Roberto Guimarães descansou o elenco e deu rodagem a jogadoras como Vivian e Sabrina. Ambas vinham acumulando esperiência na Seleção B e ganharam oportunidade na A.

"Nós tivemos alguns problemas com passe na partida, mas conseguimos corrigir. O grupo é muito tranquilo, conseguimos deixar as estreantes tranquilas. Tentamos diminuir a tensão ao máximo"" Roberta, levantadora do Brasil

A Venezuela tentou equilibrar a partida no terceiro set. O placar chegou a ficar 11 x 8, mas a Seleção controlava a partida e mantinha a folga. Um pouco mais resistente, a Venezuela fez a melhor parcial e incomodou um pouquinho as donas da casa, mas não a ponto de vencê-las. A trupe de José Roberto Guimarães voltou a disparar no placar e fechou o jogo em 25 x 19.

Agenda

Brasil 3 x 0 Venezuela - 8 de setembro (terça-feira), às 20h

Brasil x Peru - 9 de setembro (quarta-feira), às 20h

Brasil x Colômbia - 10 de setembro (quinta-feira), às 20h

Brasil x Chile - 12 de setembro (sábado), às 13h30

Brasil x Argentina - 13 de setembro (domingo), às 12h

