Vôlei feminino do Brasil passa fácil pelo Peru e vence mais uma no Sul-Americano

Gabi foi uma das principais pontuadores da Seleção Brasileira feminina de vôlei no jogo contra o Peru: 12 pontos anotados - (crédito: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Dois jogos, duas vitórias soberanas. O Brasil continua impecável no Sul-Americano de Vôlei Feminino, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Nesta quarta-feira (9/9), um dia após arrasar a Venezuela, as comandadas de José Roberto Guimarães até cometeram alguns erros, mas bateram sem sustos o Peru, parciais de 25/16, 25/16 e 25/15 no Maracanãzinho em jogo com 13 bloqueios.

A capitã Gabi e a central Diana foram as maiores pontuadoras da seleção brasileira, com 12 pontos cada. A ponteira Ana Cristina veio a seguir, com 11 bolas vencedoras, sendo um ace. O terceiro adversário do Brasil será a Colômbia, nesta quinta-feira, em compromisso que promete mais exigência depois de a seleção não ter problemas diante das frágeis Venezuela e Peru.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Empolgada com a apresentação diante da Argentina, na estreia, apesar da derrota por 3 x 1, o Peru iniciou o confronto com as brasileiras equilibrando as ações até o 8/8, quando as favoritas abriram dois pontos de vantagem. Forte no bloqueio — foram cinco somente no set inicial —, o Brasil deslanchou após o 12/11, enfileirando seis pontos seguidos que seriam decisivos no fim, com o triunfo merecido por 25/16.

Depois de rara desvantagem de 9/6 no segundo set, no qual exagerava nos erros, o Brasil enfileirou dez impressionantes pontos seguidos para reassumir o comando do placar com 16/9. O bloqueio continuava fazendo a diferença diante de atordoadas oponentes.

O décimo ponto peruano após a sequência poderosa das brasileiras foi comemorado como um alívio. Ocorre que as comandadas de Zé Roberto não queriam saber de perder sets na competição e logo abriram 2 x 0 com 25/16 mais uma vez, em pancada da capitã Gabi.

O terceiro set começou diferente e com as brasileiras mandando no marcador. Em ataque de Ana Cristina, a equipe logo abriu uma vantagem confortável de 6/3. A jovem estrela estava muito bem e até ace encaixou. O triunfo veio em novo bloqueio, com 25/15.