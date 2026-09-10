Brasília recebe o K-1 World GP de Kickboxing valendo vaga no circuito mundial

Brasília será sede de um dos torneios mais tradicionais de kickboxing do mundo. Em 26 de setembro, o salão social da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) receberá o K-1 World GP - Brasília Round, com destaque à disputa de cinturão do peso cruzador (até 90kg). Oito atletas da categoria duelam a partir das quartas de final. O campeão, além de levar o título do evento, representará a América Latina no mundial da modalidade, no Japão, em dezembro. O evento conta com entrada gratuita, com ingressos retirados no site Sympla mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.

Dentre os nomes confirmados, o destaque vai para Marco 'Black Diomand'. O atleta é o atual campeão da seletiva continental e busca a vaga para o mundial. Ele enfrenta o catarinense Guilherme Schneider nas quartas de final. O vencedor do duelo terá pela frente o ganhador da luta entre João Victor e a promessa brasiliense Pedro Simão.

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Do outro lado da chave, o atual campeão do WGP Kickboxing, Matheus Nogueira, enfrenta o paraguaio Ángel Bogado. Quem avançar às semifinais enfrenta o vencedor da luta entre Gustavo Jones e o também jovem brasiliense Yan 'Problema'. Os campeões de cada chave duelam na grande final valendo vaga no campeonato mundial no final do ano.

Além das lutas eliminatórias pelo título continental, o card também conta com outras disputas, chamadas de Super Fights. Na categoria peso leve, o brasileiro Pedro Sergipe enfrenta o paraguaio Fabrizio Alcaraz. Por fim, no super médio, Vittor Januzzi luta em casa e mede forças diante do capixaba Iury Souza.

Programação

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 1

Marco 'Black Diomand' x Guilherme Schneider

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 2

Matheus Nogueira x Ángel Bogado

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 3

João Victor x João Pedro Simão

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 4

Yan 'Problema' x Gustavo Jones

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Semifinal 1

Vencedor Quartas de Final 1 x Vencedor Quartas de Final 2

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Semifinal 2

Vencedor Quartas de Final 3 x Vencedor Quartas de Final 4

K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Super Fight - Peso Super Médio (78,1kg)

Vitor Jannuzzi x Iury Souza

Super Fight - Peso Leve (60kg)

Paulo Sergipe x Fabrizio Alcaraz

Serviço

*K-1 World GP 2026 - Brasília Round*

Data: 26/9/2026

Local: Salão social da AABB Brasília

Horário: 18h

Transmissão: Canal Combate e Uol Play para todo o Brasil

Ingressos gratuitos* disponíveis em Sympla: https://bit.ly/4iVBfUD

*mediante doação de 1kg de alimento não perecível

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



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