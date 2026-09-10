Brasília recebe o K-1 World GP de Kickboxing valendo vaga no circuito mundial

Brasília será sede de um dos torneios mais tradicionais de kickboxing do mundo. Em 26 de setembro, o salão social da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) receberá o K-1 World GP - Brasília Round, com destaque à disputa de cinturão do peso cruzador (até 90kg). Oito atletas da categoria duelam a partir das quartas de final. O campeão, além de levar o título do evento, representará a América Latina no mundial da modalidade, no Japão, em dezembro. O evento conta com entrada gratuita, com ingressos retirados no site Sympla mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.
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Dentre os nomes confirmados, o destaque vai para Marco 'Black Diomand'. O atleta é o atual campeão da seletiva continental e busca a vaga para o mundial. Ele enfrenta o catarinense Guilherme Schneider nas quartas de final. O vencedor do duelo terá pela frente o ganhador da luta entre João Victor e a promessa brasiliense Pedro Simão.
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Do outro lado da chave, o atual campeão do WGP Kickboxing, Matheus Nogueira, enfrenta o paraguaio Ángel Bogado. Quem avançar às semifinais enfrenta o vencedor da luta entre Gustavo Jones e o também jovem brasiliense Yan 'Problema'. Os campeões de cada chave duelam na grande final valendo vaga no campeonato mundial no final do ano.
Além das lutas eliminatórias pelo título continental, o card também conta com outras disputas, chamadas de Super Fights. Na categoria peso leve, o brasileiro Pedro Sergipe enfrenta o paraguaio Fabrizio Alcaraz. Por fim, no super médio, Vittor Januzzi luta em casa e mede forças diante do capixaba Iury Souza.
Programação
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 1
Marco 'Black Diomand' x Guilherme Schneider
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 2
Matheus Nogueira x Ángel Bogado
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 3
João Victor x João Pedro Simão
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Quartas de Final 4
Yan 'Problema' x Gustavo Jones
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Semifinal 1
Vencedor Quartas de Final 1 x Vencedor Quartas de Final 2
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Semifinal 2
Vencedor Quartas de Final 3 x Vencedor Quartas de Final 4
K-1 World GP Brasília Round (peso cruzador - 90kg) - Final
Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2
Super Fight - Peso Super Médio (78,1kg)
Vitor Jannuzzi x Iury Souza
Super Fight - Peso Leve (60kg)
Paulo Sergipe x Fabrizio Alcaraz
Serviço
*K-1 World GP 2026 - Brasília Round*
Data: 26/9/2026
Local: Salão social da AABB Brasília
Horário: 18h
Transmissão: Canal Combate e Uol Play para todo o Brasil
Ingressos gratuitos* disponíveis em Sympla: https://bit.ly/4iVBfUD
*mediante doação de 1kg de alimento não perecível
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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