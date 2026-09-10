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Futebol europeu

Bayern e Manchester United goleiam na estreia da Liga dos Campeões

Primeira rodada do torneio termina com gol brasileiro, goleadas e surpresas. Confira os jogos desta quinta-feira (10/9) na principal competição de clubes do Velho Continente

De fora da convocação de Ancelotti, Matheus Cunha marca e United goleia na estreia da Champions League - (crédito: Darren Staples / AFP)
De fora da convocação de Ancelotti, Matheus Cunha marca e United goleia na estreia da Champions League - (crédito: Darren Staples / AFP)

A primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, considerada por muitos o maior torneio de clubes do mundo, chegou ao fim ontem. Destaque para Manchester United e Bayern de Munique, que golearam em casa logo na estreia e são postulantes ao título. O Como, clube italiano, fez o primeiro jogo na história da competição do Velho Continente e também largou bem.

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O Bayern de Munique segue sendo um dos bichos papões da competição. O clube alemão estreou diante a sensação norueguesa da última temporada, o Bodo Glimt. Entretanto, os Bávaros não tomaram conhecimento e aplicaram um sonoro 5 x 0 na Allianz Arena, gols de Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies e Olise (2x).

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Após duas temporadas fora da competição, o Manchester United retornou com o pé direito. Os Red Devils enfrentaram o estreante Sabah, do Azerbaijão. Em pleno Old Trafford, Matheus Cunha abriu a porteira para os donos da casa. Na sequência, Bruno Fernandes, Sesko e Lisandro Martínez fecharam a conta em uma goleada por 4 x 0.

Mesmo jogando a primeira Champions na história, o Como surpreendeu ao golear o RB Leipzig. No Stadio Giuseppe Sinigaglia, que inclusive teve que aumentar a capacidade de público para receber os jogos da equipe na competição, o time comandado por Cesc Fábregas venceu os alemães por 4 x 1. Baturina, Douvikas, Assane Diao e Máximo Perrone marcaram aos italianos, enquanto Maksimovic retrucou à franquia da Red Bull.

Com emoção até o fim, Slavia Praha e Lens fizeram um jogaço na Fortuna Arena, em Praga. Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, os donos da casa impuseram jogo duro e chegaram a estar na frente do placar duas vezes, com dois gols de Danijel Strum. Porém, os franceses viradram com dois gols nos acréscimos, marcados por Thauvin e Aguilar. Abdallah Sima também guardou um tento e ajudou na vitória do Lens por 3 x 2 na estreia fora de casa.

Mais cedo, as partidas entre PSV x Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe x Roma terminaram empatadas por 1 x 1. Na Holanda, os ucranianos chegaram a abrir o placar com o venezuelano Gleiker Mendoza, mas Sergiño Dest igualou aos donos da casa. Em Instambul, mesmo com a grande festa da torcida turca no Chobani Stadium vendo a equipe retornar à Liga dos Campeões após 17 temporadas, os mandantes não conseguiram a vitória. Cristante abriu o marcador para a Roma, enquanto Archie Brown empatou na segunda etapa.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 10/09/2026 18:34
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