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Futebol Feminino

Talentos do DF impulsionam o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Com quatro representantes do Planalto Central na competição, Seleção Brasileira conquista a vaga antecipada no mata-mata da competição

Brasiliense Vitorinha balança a rede em duas ocasiões do Brasil na primeira etapa na disputa - (crédito: LUCIANA VERMELL/CBF)
Brasiliense Vitorinha balança a rede em duas ocasiões do Brasil na primeira etapa na disputa - (crédito: LUCIANA VERMELL/CBF)

Com a classificação garantida às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina sub-20, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (11/9), às 10h, no Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia, para enfrentar a Inglaterra. Invictas na primeira fase, o confronto contra as inglesas será apenas para cumprir tabela e buscar carimbar a etapa inicial com 100% de aproveitamento. Autora do segundo gol do Brasil na vitória por 3 x 0, contra o Canadá, Vitorinha ressaltou o momento do grupo e a importância de tratar o confronto como uma final.

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Na estreia da competição, a Amarelinha goleou a Tanzânia com 4 x 1 no placar. Naquele jogo, a brasiliense Thaynara marcou não só o primeiro jogo do Brasil na disputa, como o centésimo brasileiro na história da Copa do Mundo. A meia-campista Vitorinha também balançou as redes na partida. Na última quarta-feira (8/9), no triunfo sobre o Canadá por 3 x 0, a camisa 10 apareceu mais uma vez para ampliar a vantagem da seleção.

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Feliz com o desempenho pessoal, Maria Vitória integra o time de crias do Distrito Federal com a camisa da Seleção. Para a atleta, a atuação do grupo em campo é fruto de muito trabalho, união e força de vontade. “Mostramos o que é ser Brasil do começo ao fim. Vamos tratar esse jogo como se fosse uma final, e é assim que vamos fazer em todos os jogos. Graças a Deus já nos classificamos, mas vamos do começo ao fim tratando todas as partidas como uma decisão", declarou à CBF.

Brasília tem um elo especial com a Seleção Brasileira. Da beira do campo às quatro linhas, o quadradinho está cheio de representantes honrando a capital federal. A treinadora Camila Orlando conhece bem as meninas antes mesmo de assumir a prancheta do Brasil. Além de Thaynara e Vitorinha, a zagueira Ana Bia seguiu os mesmos passos: foi revelada pela base do Minas Brasília.

Programe-se

Copa do Mundo Feminina Sub-20
Brasil x Inglaterra

Data e horário: 11/9 (sexta-feira), às 10h
Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia
Arbitragem: Alyssa Pennington (EUA)
Transmissão: SporTV e CazéTV

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 10/09/2026 21:25
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