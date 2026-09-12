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Vitor Roque desencanta pelo Palmeiras: Recuperando confiança

Atacante marcou na vitória sobre o São Paulo e falou sobre a recuperação após lesões e o período de jejum

Vitor Roque comemora gol e destaca confiança no trabalho de Abel - (crédito: Foto: Reprodução / Premiere)
Vitor Roque comemora gol e destaca confiança no trabalho de Abel - (crédito: Foto: Reprodução / Premiere)

O Palmeiras venceu o São Paulo neste sábado (12), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. Autor do segundo gol alviverde, Vitor Roque comemorou o resultado no Choque-Rei e falou sobre o momento vivido no clube. O atacante destacou a recuperação da confiança após enfrentar lesões e um período de poucos gols na temporada.

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Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui vestindo a camisa, pela vitória e ao gol. Quanto ao resto, pouco a pouco eu venho recuperando minha confiança, não é fácil passar por lesões. Desde o início do ano isso vem me atrapalhando. Mas agora é de pouco em pouco, trabalhando com muita humildade e se Deus quiser, estar 100%, declarou Vitor Roque.

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Vitor Roque mira LDU

O atacante também destacou a confiança recebida de Abel Ferreira durante o período de dificuldades. O gol contra o São Paulo encerrou um jejum de cinco partidas sem balançar as redes e veio em um momento importante para o Palmeiras. Por enquanto, a equipe retomou a liderança do Brasileirão, com 56 pontos.

Vitor, nesse sentido, já pensa no próximo compromisso do Palmeiras. O Verdão encara a LDU, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Equador, pelo jogo de volta das quartas da Libertadores. Para o atacante, a equipe precisa aproveitar os próximos dias para se recuperar e, dessa forma, se adaptar às condições encontradas no país.

Agora é recuperar o resto desse dia, mas amanhã já pensando na LDU e vamos viajar na segunda pra ir se adaptando. Sabemos que lá é difícil devido à altitude, mas trabalhar com humildade para que assim a gente saia classificado, afirmou.

Com a vitória no Choque-Rei, o Palmeiras chega ao duelo continental embalado pela retomada da liderança do Brasileirão. Depois da partida contra a LDU, o Verdão volta a concentrar forças no campeonato nacional e visita o Grêmio no próximo domingo (20), pela 28ª rodada, em Porto Alegre.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/09/2026 21:38 / atualizado em 12/09/2026 21:39
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