Alison dos Santos, o Piu, é ouro no Mundial de Atletismo Ultimate

Alison dos Santos curte mais um troféu na temporada em que ninguém foi mais veloz do que ele nos 400m com barreira - (crédito: Jewel Samad/AFP)

Alison dos Santos é cada vez mais candidato a brindar o Brasil com uma inédita medalha de ouro nos 400m com barreira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Neste domingo, ele deu mais uma prova disso ao concluir a prova em primeiro lugar no Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste, na Hungria. O brasileiro encerrou a corrida no país do Leste Europeu em 45s98.

O atleta de 26 anos nascido em São Joaquim da Barra (SP) superou os dois principais oponentes na prova: Ele terminou à frente de à frente do estadunidense Rai Benjamin (46s40) e do norueguês Karsten Warholm (46s78). O cearense Matheus Lima fechou em sétimo lugar, com 48s67.

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"Corri rápido, tive ótimos resultados e queria terminar a temporada lá no alto! O clima estava ótimo aqui em Budapeste, adorei a energia da torcida, foi incrível. Agora é hora de celebrar!", disse Alisson em entrevista ao SporTV depois da conquista em solo húngaro.

Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio-2020, disputados em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus, e em Paris-2024, o Piu vive a melhor fase da carreira a menos de dois anos de competir em Los Angeles-2028. Neste mês, ele quebrou o recorde mundial da prova na Suíça.

Alison dos Santos venceu todas as provas da Diamond League na temporada. Agora, é campeão do Mundial Ultimate. No primeiro semestre, ganhou o Troféu Brasil de Atletismo. O Ultimate é um evento recém-criado pela World Athletics. A prova reúne a nata do atletismo. Não foi diferente nos 400m com barreira. A competição teve os seis melhores ranqueados em uma única prova.

O padrão da Ultimate é elevadíssimo. O evento tem 28 provas com disputas a partir das semifinais ou da final opondo os melhores do mundo em cada desafio. Alison dos Santos ainda não havia conquistado o título no torneio disputado a cada dois anos. Portanto, realizou um sonho.

O brasileiro de 26 anos conseguiu mais uma vez completar a prova abaixo dos 46 segundos, e seu tempo de 45s98 é superada apenas pelo seu próprio recorde mundial (45.80), batido em Zurique no final de agosto, e pela marca anterior, estabelecida por Warholm para conquistar o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021 (45.94).

Ninguém jamais havia conseguido correr essa prova duas vezes abaixo dos 46 segundos.

Com a vitória deste domingo, Alison se coloca como o grande nome do momento nos 400 m com barreiras. Além disso, ele também recebe um prêmio de US$ 150 mil (pouco mais de R$ 760 mil na cotação atual), o dobro do recebido por um campeão mundial de atletismo.