Palmeiras afasta Felipe Teresa após denúncia de agressão à ex-mulher

Felipe Teresa disse que os fatos serão "discutidos, esclarecidos e provados em juízo", com direito ao contraditório e à ampla defesa - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Palmeiras afastou o atacante Felipe Teresa, 20 anos, das atividades da equipe sub-20 após uma denúncia de agressão contra a ex-mulher, Marcelle Barbosa. O caso teria ocorrido em 15 de agosto e foi relatado pela mulher em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (13/9). A denúncia foi registrada em boletim de ocorrência.

Segundo Marcelle, o episódio de violência ocorreu na presença do filho do ex-casal. "No dia 15 de agosto, vivi uma situação de violência que jamais imaginei precisar enfrentar, ainda mais na presença do meu filho", afirmou. Ela disse que decidiu tornar o caso público por entender que "nenhuma mulher deveria sentir vergonha ou medo de contar que foi vítima de violência".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Marcelle afirmou ainda que tem provas e registros do episódio e que outras pessoas presenciaram parte dos acontecimentos. "Não estou aqui para criar uma guerra, destruir ninguém ou transformar minha dor em espetáculo. Estou aqui para relatar o que aconteceu comigo e buscar justiça pelos meios legais", declarou. Segundo ela, as medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

De acordo com o relato feito pela ex-mulher, a agressão teria ocorrido durante uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. Marcelle afirma ter recebido um chute e um soco no rosto durante uma discussão. O boletim de ocorrência foi registrado cerca de duas semanas depois do episódio.

Em nota oficial, o Palmeiras informou que a presidente do clube, Leila Pereira, determinou o afastamento imediato de Felipe Teresa das atividades da base após tomar conhecimento da denúncia.

"O clube não tolera qualquer forma de violência contra a mulher e aguarda a apuração dos fatos para que possa tomar as demais providências cabíveis", afirmou o Palmeiras.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Crias Da Academia | Base do Palmeiras (@criadaacademia)

O que diz Felipe Teresa

Em nota divulgada também neste domingo (13), Felipe Teresa afirmou que tomou conhecimento das acusações e que adotará, por meio de seus advogados, “todas as medidas jurídicas cabíveis para a adequada apuração dos acontecimentos e o resguardo de seus direitos”.

Sobre a denúncia de agressão, o atacante disse que os fatos serão “discutidos, esclarecidos e provados em juízo”, com direito ao contraditório e à ampla defesa. Ele também negou ter abandonado o filho e afirmou que não divulgará detalhes sobre questões familiares para preservar a criança.

“A partir deste momento, quaisquer questões relacionadas ao caso serão tratadas exclusivamente por seus advogados”, diz a nota. O jogador informou ainda que não responderá publicamente às acusações nem discutirá os fatos pelas redes sociais ou pela imprensa.