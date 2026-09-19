Mundial Sub-20 Feminino: Brasil encara Portugal por vaga às semifinais

A Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar mais um desafio em busca do título inédito na Copa do Mundo Feminina: a Espanha. Na tarde deste sábado (19/9), o Brasil e as europeias disputam a vaga da semifinal mundial, na Arena Sosnowiec, na Polônia, às 13h30. Esta fase da competição colocou frente a frente duas equipes invictas na briga pela classificação. De um lado, as espanholas já conhecem a sensação de erguer a taça da categoria. De outro, o grupo brasileiro sonha com o feito.
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No último jogo, contra os Estados Unidos, o Brasil não teve uma vida fácil. Diferente dos outros confrontos e dos momentos diferentes das seleções, o confronto entre americanas não teve um favorito. Com gols das duas equipes levando para a prorrogação, foram 120 minutos de bola rolando e uma disputa por pênaltis acirrada. Naquele duelo, a goleira Thaís foi a heroína da seleção ao agarrar a primeira cobrança. Na sequência, o esquadrão verde-amarelo converteu todas as cobranças para carimbar a classificação.
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A técnica brasiliense Camilla Orlando chega às quartas de final com a consciência do tamanho do desafio à seguir. Porém, deseja manter a base sólida que ajudou o Brasil a chegar até está fase da competição e ligou o sinal de alerta para o grupo manter a concentração e a disciplina. “Será um jogo muito desafiador. Eu definiria como um jogo de xadrez. A Espanha gosta muito de ter a bola e de dominar os espaços, assim como a gente. Será uma partida bem difícil como todas as outras, mas com certeza tem um gostinho diferente por ser quartas de final”, projetou.
Entre as atletas, o pensamento é o mesmo: dar o melhor em campo. Desde a última quinta-feira (17/9) se preparando para o confronto, a zagueira Bianca, autora do último gol nas cobranças de pênalti contra os Estados Unidos, acredita na força coletiva e que está prontas para enfrentar a seleção espanhola. “Acredito que estamos preparadas para as quartas de final. Estamos trabalhando duro para seguir na competição. Vamos entrar, dar o nosso melhor dentro de campo e automaticamente as coisas vão acontecer", assegurou.
Ficha técnica
Copa do Mundo Feminina Sub-20 - quartas de final
Brasil x Espanha
Data e horário: 19/9 (sábado), às 13h30
Local: na Arena Sosnowiec, na Polônia
Arbitragem: Lizzet Garcia (México)
Transmissão: Sportv e CazéTV
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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