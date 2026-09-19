Morre Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão nos anos 1960

Pela seleção da Itália, Mazzola foi campeão da Eurocopa de 1968 e chegou à final da Copa do Mundo de 1970 contra o Brasil - (crédito: Reprodução/X/UEFA)

A Inter de Milão perdeu uma de suas lendas: o ex-meia-atacante Sandro Mazzola, que ao longo de sua carreira vestiu apenas a camisa 'nerazzurra' e a da Itália, morreu aos 83 anos, anunciou o clube lombardo neste sábado (19/9).

Com a Inter, que dominou o futebol italiano nos anos 1960, Mazzola conquistou o campeonato nacional quatro vezes (1963, 1965, 1966, 1971) e ergueu por duas vezes a Copa dos Campeões da Europa, em 1964 e 1965.

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"Sandro Mazzola foi um dos maiores jogadores da história. Não apenas da história dos 'nerazzurri'", afirmou o clube em comunicado.

Mazzola, que marcou 158 gols em 565 jogos com a camisa da Inter, brilhou especialmente na primeira final vencida contra o Real Madrid (3 a 1), na qual marcou dois gols.

A atuação de gala no jogo do título europeu rendeu uma bela homenagem do ídolo madridista Ferenc Puskás. "Joguei contra o seu pai, você está à altura dele. Aqui está a minha camisa", disse o lendário centroavante húngaro.

Seu pai era Valentino Mazzola, grande jogador do Torino falecido na tragédia de Superga, um acidente aéreo ocorrido em 1949 que teve entre suas vítimas 18 jogadores do clube de Turim, incluindo oito jogadores da seleção italiana.

Com a 'Azzurra' (70 jogos, 22 gols), Sandro Mazzola, que se caracterizava pelo drible e pela criatividade em campo, também não ficou atrás: foi campeão da Eurocopa de 1968 em casa e finalista da Copa do Mundo de 1970, no México, só derrotado pelo Brasil de Pelé e cia.

No ano seguinte, ficou atrás de Johan Cruyff na disputa pela Bola de Ouro.

Após 17 temporadas como profissional, Mazzola pendurou as chuteiras em 1977 e integrou a comissão técnica da Inter, antes de se tornar diretor esportivo do Torino.