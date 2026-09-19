Dembélé aponta companheiro do PSG como melhor jogador do mundo

Cotado para receber o prêmio de melhor do mundo pela segunda vez consecutiva, o francês Osmane Dembélé revelou torcida para outro jogador do Paris Saint-Germain. Segundo o atacante, o melhor da última temporada foi Khvicha Kvaratskhelia, um dos destaques da equipe na conquista da Champions League 2025/26.
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A declaração do atleta foi dada em entrevista às plataformas oficiais da League 1, e estava acompanhado do próprio companheiro georgiano.
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"Eu espero que um jogador do Paris Saint-Germain conquiste a Bola de Ouro. Especialmente Khvicha Kvaratskhelia, que teve uma temporada incrível. Foi decisivo em todos os jogos. Foi uma temporada muito boa. Espero que seja para ele ou para mim".
- Leia também: Dembélé é eleito o melhor do mundo pela Bola de Ouro
"Eu ficaria muito feliz. Ele também merece. A temporada que ele teve foi excepcional. Ele é o melhor jogador do mundo. É por isso que merece a Bola de Ouro. Quem viu Kvaratskhelia jogar ao longo da temporada sabe que ele é um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo. Vimos a qualidade dele na Champions League".
Durante a entrevista, o Kvaratskhelia retribuiu os elogios e exaltou o companheiro. "A maneira como Ousmane joga, ajuda a equipe e lidera o grupo é muito importante para nós. Seu caráter é incrível. Estamos muito felizes em tê-lo em nosso time".
A divulgação do prêmio Bola de Ouro, promovido pela revista France Football, acontecerá no dia 26 de outubro, em Londres. A organização anunciou, no início do mês, uma lista com os 30 jogadores indicados ao prêmio principal, incluindo três brasileiros no masculino: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.
Entre os favoritos apontados pela imprensa internacional estão: Lamine Yamal, do Barcelona; Kylian Mbappé, do Real Madrid; Harry Kane, do Bayern de Munique; Lionel Messi, do Inter Miami, além do próprio Kvaratskhelia.
Na última temporada, o georgiano anotou 19 gols e deu 10 assistências em 48 partidas pelo gigante de Paris. Durante a disputa da Champions League, o atacante foi decisivo com gols em quase todo o mata-mata, com exceção da decisão diante do Arsenal, quando também teve uma boa participação.
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