Ginástica Rítmica: Brasil é ouro no conjunto geral em Santa Fe, na Argentina

O Brasil confirmou neste sábado (19) o favoritismo na disputa do conjunto geral da ginástica rítmica nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé. Na soma das séries simples e mista, o conjunto comandado pela treinadora Camila Ferezin alcançou 57.000 pontos.

Na série mista, com três arcos e dois pares de maças, as brasileiras receberam 29.200 pontos neste sábado, que se somaram aos 27.800 da véspera, na série de cinco bolas.

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A composição do grupo teve uma modificação: Renata Diniz entrou no lugar de Maria Paula Caminha, que ficou fora para se recuperar de uma tendinite no joelho. As demais integrantes do conjunto são Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Mariane Gonçalves, Julia Kurunczi e Sofia Madeira.

“Estamos muito felizes com esse ouro. Viemos de um Mundial histórico, com a conquista da vaga olímpica e duas medalhas de ouro inéditas, e chegar aos Jogos Sul-Americanos representando o Brasil, dentro da Missão Time Brasil, também tem um significado muito especial para nós. Tivemos uma mudança na composição do conjunto e, mesmo com pouco tempo de adaptação, conseguimos fazer duas boas apresentações. As meninas responderam muito bem, e conquistar esse resultado para o nosso país é motivo de muito orgulho. Agora seguimos focadas nas finais”, afirmou Camila Ferezin.

O conjunto também se classificou para as duas finais por aparelho. Neste domingo (20), às 14h, as brasileiras disputam a final da série de cinco bolas. Na segunda-feira (21), será a vez da final da série mista, com três arcos e dois pares de maças.

No individual, chegou ao fim a fase classificatória. Maria Eduarda Alexandre e Geovanna Santos avançaram no individual geral. A jovem Maria Eduarda terminou na liderança. Neste sábado, ela conseguiu 28.500 nas maças e 27.550 na fita. Essa última nota foi descartada. Com a soma das três notas mais altas, seu total chegou a 87.050.

Maria Eduarda está nas finais dos quatro aparelhos: fita (27.550), maças (28.500), bola (29.150) e arco (29.400).

Jojô somou 84.200 pontos e ficou em segundo lugar ao final da fase de classificação. Sua nota descartada foi a da bola (26.950). Foram computados 28.250 do arco, 28.650 das maças e 27.300 da fita. A capixaba também se garantiu nas finais do arco e das maças.

Babi Domingos terminou em terceiro lugar, com 83.450, mas ficou de fora da final porque avançam apenas as duas melhores de cada país. Sua nota descartada foi a do arco (24.900). Na bola, a paranaense recebeu 28.350 e está entre as finalistas.

A finalista olímpica havia obtido 27.600 nas maças e 27.500 na fita. Com isso, também se garantiu na final da fita.

A final do individual geral será disputada neste domingo (20), a partir das 15h. As finais individuais por aparelho acontecem na segunda-feira (21): arco, às 14h; bola, às 14h40; maças, às 16h45; e fita, às 17h25.

*Com informações da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG)