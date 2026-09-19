Copa Davis: Brasil vence Suíça no Rio e está de volta à elite em 2027

Orlando Luz e Rafael Matos celebram o triunfo deste sábado nas duplas contra a Suíça na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/CBT)

O Brasil está de volta aos Qualifiers da Copa Davis. Neste sábado (19), a equipe brasileira confirmou a classificação para a fase que será disputada em fevereiro de 2027 ao conquistar o terceiro ponto e garantir a vitória sobre a Suíça pelo Grupo Mundial I, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Depois das duas vitórias nas partidas de simples na sexta-feira, com João Fonseca e Gustavo Heide, coube à dupla formada por Orlando Luz e Rafael Matos conquistar o ponto decisivo. Os brasileiros superaram Jakub Paul e Dominic Stricker por 7/6(1) 6/2 para assegurar a classificação brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Matos destacou a postura da equipe após abrir 2 a 0 no primeiro dia e contou que o capitão Jaime Oncins pediu ao grupo que entrasse em quadra neste sábado como se o confronto ainda estivesse empatado.

“O Jaime foi bem cirúrgico ontem. Quando acabou o dia, tivemos aquele momento de comemorar, todo mundo ficou feliz, mas, na hora de ir para o hotel, ele falou: ‘Agora já deu. Amanhã é foco como se estivesse 0 a 0, como se nada tivesse acontecido’. Acho que isso foi muito importante para entrarmos hoje com a mesma concentração”, contou Matos.

Luz também ressaltou a confiança da dupla e valorizou as duas viradas conquistadas por Fonseca e Heide na sexta-feira.

“A gente começou o jogo hoje muito confiante. Os meninos fizeram um baita trabalho ontem, foram duas viradas, deixaram tudo em quadra e foi muito bonito de ver. Hoje entramos focados em fazer a nossa parte e buscar esse terceiro ponto para o Brasil”, afirmou Orlandinho.

Com a vaga nos Qualifiers já assegurada, Matheus Pucinelli entrou em quadra para a última partida do confronto diante de Remy Bertola. O brasileiro foi superado pelo suíço por 3/6 6/4 10-8, encerrando a série com vitória do Brasil por 3 a 1.

Resultado final

Copa Davis – Brasil 3 x 1 Suíça

João Fonseca (BRA) d. Dominic Stricker (SUI) – 4/6 6/3 6/2

Gustavo Heide (BRA) d. Stan Wawrinka (SUI) – 4/6 7/6 6/4

Orlando Luz (BRA)/Rafael Matos (BRA) d. Jakub Paul (SUI)/Dominic Stricker (SUI) – 7/6(1) 6/2

Remy Bertola (SUI) d. Matheus Pucinelli (BRA) – 3/6 6/4 10-8

*Com informações da Confederação Brasileira de Tênis