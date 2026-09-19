Com novo hat-trick de Raphinha, Barcelona vence o Sevilla fora de casa

O Barcelona manteve a campanha perfeita no Campeonato Espanhol ao vencer por 3 a 1 o Sevilla, neste sábado (19), no Estádio Sánchez Pizjuán, pela sétima rodada. Em uma partida de muita intensidade, o líder precisou lidar com as dificuldades impostas pela equipe da casa antes de encontrar espaços para construir o resultado.
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O Barcelona encontrou mais dificuldades do que o habitual no primeiro tempo e não conseguiu impor seu ritmo diante da forte marcação do Sevilla. A equipe da casa aproveitou os espaços deixados pela defesa catalã e abriu o placar aos 18 minutos. Félix Correia fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Fofana, que apareceu na pequena área e cabeceou para marcar.
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Contudo, a vantagem durou pouco. Apenas três minutos depois, Christensen encontrou Raphinha em boa condição no ataque. O brasileiro invadiu a área, deixou Sangante no chão com um belo corte e finalizou rasteiro para empatar. Depois disso, o Barça tentou assumir o controle, mas continuou encontrando dificuldades para criar. Yamal ainda obrigou Vlachodimos a fazer boa defesa, enquanto o atacante caiu na área após contato com Castrín, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
Assim, as equipes foram para o intervalo empatadas em 1 a 1, com o Sevilla conseguindo limitar o líder do Espanhol e o Barcelona dependendo de uma jogada individual de Raphinha para buscar o empate.
Raphinha vira e completa hat-trick
Na volta do intervalo, o Barcelona mudou o cenário da partida rapidamente. Aos seis minutos, Yamal fez uma linda jogada pela direita e cruzou na medida para Raphinha. O brasileiro apareceu na entrada da pequena área e cabeceou para colocar o Barça na frente.
Pouco depois, Raphinha quase marcou novamente em uma cobrança de escanteio. Aos 18 minutos, o camisa 14 bateu fechado, surpreendeu a defesa do Sevilla e viu a bola parar na trave.
Entretanto, o terceiro gol não demorou a sair. Aos 23 minutos, Yamal encontrou Raphinha com uma linda enfiada. O brasileiro ficou cara a cara com o goleiro e, com muita categoria, finalizou de cobertura para marcar um golaço e completar o hat-trick.
Com os três gols, Raphinha confirmou mais uma vez sua grande fase pelo Barcelona e chegou ao segundo hat-trick consecutivo. Além disso, o brasileiro manteve o protagonismo em um time que segue com aproveitamento perfeito no Campeonato Espanhol.
Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira, 18
Espanyol 1 x 3 Elche
Sábado, 19
Osasuna 1 x 1 Rayo Vallecano
Athletic Bilbao 0 x 0 Alavés
Celta de Vigo 5 x 0 Racing Santander
Sevilla 1 x 3 Barcelona
Domingo, 20
9h Getafe x Málaga
11h15 Atlético de Madrid x Real Madrid
13h30 Deportivo A Coruña x Betis
13h30 Villarreal x Levante
16h Valencia x Real Sociedad
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