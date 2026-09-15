Camp Nou será sede da final da Liga dos Campeões de 2029

O Camp Nou, estádio do Barcelona, será palco da final da Liga dos Campeões da temporada 2028-29, anunciou a Uefa nesta terça-feira (15), após a reunião de seu comitê executivo em Tessalônica, na Grécia.
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Um ano antes, a final do torneio será disputada em Munique, informou a confederação europeia, que escolheu as sedes das decisões de suas competições para as temporadas 2027-28 e 2028-29.
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Será a segunda final em apenas dois anos organizada na Espanha (atual campeã do mundo e da Europa), já que a edição de 2027 da Champions terá sua partida decisiva no Estádio Metropolitano de Madri.
Barcelona voltará a ser a sede da decisão da Liga dos Campeões 30 anos depois da última final disputada no Camp Nou, lembrada pela histórica virada do Manchester United sobre o Bayern de Munique (2 a 1), com dois gols nos acréscimos.
Em comunicado, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, afirmou que essa escolha "é um imenso orgulho para o Barcelona e para todos os barcelonistas", além de "um reconhecimento internacional" ao novo estádio.
Ainda em fase de remodelação, estima-se que em até um ano o Camp Nou conte com uma cobertura e capacidade total para 104.000 espectadores, o que o transformará em uma das maiores instalações esportivas do mundo.
A Uefa informou também as sedes das finais da Liga Europa para este período, Bucareste (2028) e Belgrado (2029), da Liga Conferência (Turim e Budapeste, respectivamente) e da Supercopa da Uefa (Amsterdã e Astana).
Para as finais da Liga dos Campeões feminina, as escolhidas foram Lyon (2028) e Cardiff (2029).
A entidade esportiva europeia também aprovou uma mudança na Liga das Nações, que a partir da edição 2028-29 contará com três ligas ou divisões, em vez das quatro atuais.
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