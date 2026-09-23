Ancelotti comanda primeiro treino com Seleção completa

O técnico Carlo Ancelotti realizou em Brisbane o primeiro trabalho no campo com todos os jogadores convocados - (crédito: Patrick Hamilton/AFP)

Carlo Ancelotti, enfim, teve todos os jogadores convocados à disposição pela primeira vez. O treinador italiano, de 67 anos, comandou nesta quarta-feira (23/9) o primeiro treino com o elenco completo visando os amistosos com Austrália e Índia. O técnico, no entanto, ainda não esboçou o provável time titular da Seleção Brasileira e faz mistério.

O goleiro Otávio, o zagueiro Arthur Dias e o lateral-direito Vanderson foram os últimos jogadores que chegaram à Brisbane. Porém, mesmo assim participaram normalmente da atividade no Ballymore Stadium. Já o zagueiro Gabriel Magalhães e o meia Bruno Guimarães, contudo, foram poupados da maior parte do treinamento.

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O treinador italiano comandou uma atividade em campo reduzido. Ancelotti ainda não montou o time titular, mas deu alguns indícios, de acordo com o ge. O técnico escalou junto os jogadores que devem formar as trincas pelos lados do campo. No lado direito, Vanderson, Marquinhos e Estevão. Já na esquerda, por sua vez, ficaram Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Vini Jr.

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A Seleção realiza ainda mais um treinamento em Brisbane antes de embarcar na quinta-feira (24/9) para Townsville. O primeiro compromisso do Brasil no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 será em amistoso contra a Austrália, na sexta (25/9), às 7h (de Brasília). As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (29/9), em Brisbane. Por fim, em 3 de outubro, a Seleção encara a Índia, em Calcutá.