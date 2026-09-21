Brasil vence Copa das Nações de Beach Soccer no masculino e no feminino

O Brasil segue no topo da elite do futebol de areia. A Seleção Brasileira se tornou campeã da Copa das Nações de Beach Soccer tanto no masculino quanto no feminino de forma invicta e com 100% de aproveitamento no Distrito Federal. O torneio começou na última quinta-feira (17/9) e terminou no domingo (20/9) com a disputa das finais na Arena Guariroba, em Ceilândia.

Pelo masculino, o Brasil não teve dificuldades na primeira fase e venceu o Peru, a Colômbia e El Salvador. Na grande final, a Seleção Brasileira enfrentou os salvadorenhos. Mesmo após golear os caribenhos na primeira fase por 8 x 2, a vitória na decisão veio faltando apenas 40 segundo para o fim do jogo. O empate em 0 x 0 ia se concretizando, mas Benjamin Júnior e Túlio Silva marcaram no fim e deram o quinto troféu da Copa das Nações de Beach Soccer ao Brasil.

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Após o título, o técnico Chicão Castelo Branco falou sobre a a conquista do campeonato e os próximos passos da Seleção Brasileira de Beach Soccer: "Estamos passando por um novo processo, com a renovação de um grupo extremamente vencedor. Isso requer tempo, paciência, mas sem perder a obrigação de vencer quando vestimos essa camisa pesada do Brasil. Já foram 39 atletas convocados para as seis competições que realizamos desde o início deste ano, incluindo jogadores que nunca haviam jogado pela Seleção Brasileira. Estamos no caminho certo e tenho certeza que iremos evoluir cada vez mais até a disputa da Copa América, nosso maior desafio, pois vale a vaga para a próxima Copa do Mundo FIFA, no ano que vem”, projeta.

Feminino

A história não foi diferente entre as mulheres. O Brasil conseguiu atestar o favoritismo e levou o troféu de maneira invicta. Na primeira fase, não tomou conhecimento da Seleção do Espírito Santos, de El Salvador e da Seleção de Brasília ao ganhar os três desafios. Na grande final, diferente do masculino, derrotou as anfitriãs do DF por 4 x 1 com certa facilidade e sagraram-se campeãs da Copa das Nações de Beach Soccer.

A maior artilheira da história da Seleção Feminina, a capixaba Taii, abriu o marcador no começo e marcou seu vigésimo quinto gol com a Amarelinha. Na sequência, Renata, Isabelle e Lorena fecharam a conta. Pelo lado da Seleção de Brasília, Roberta descontou. Após a conquista, a treinadora Rose Andrade agradeceu o público da Capital e projetou o futuro dentro da modalidade:

“A gente sabia que seria uma competição difícil. As seleções de Brasília e Espírito Santo são muito fortes, além de El Salvador, que recentemente conquistou o título da El Salvador Cup. Agradeço à torcida aqui de Ceilândia por ter abraçado a gente e fico feliz em podermos ter retribuído com o título. Agora é pensar no Mundialito do próximo mês na Espanha, para que possamos fazer mais uma grande apresentação”, disse a técnica brasileira.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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