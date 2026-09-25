Artilheiro do Palmeiras no ano, Flaco López completa um mês sem marcar

O centroavante foi convocado para a seleção argentina e desfalca os treinos durante os amistosos da Data Fifa - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López chega a um momento de contraste no Palmeiras. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante completa um mês sem marcar no próximo dia 26, justamente em uma fase decisiva do ano. O argentino não balança as redes desde a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em 26 de agosto, quando marcou dois gols no Nubank Parque pela Copa do Brasil.

Mesmo sem marcar nas últimas partidas, o centroavante mantém números expressivos em 2026. Dessa forma, o atleta soma 21 gols e nove assistências em 56 jogos pelo Alviverde na temporada. Com isso, participou, até o momento, diretamente de 30 gols e aparece como o principal goleador do elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O jejum começou após a atuação de destaque contra o Peixe. Depois dos dois gols naquela partida, Flaco passou em branco diante de Mirassol, Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão e contra o Santos pela Copa do Brasil (volta). Na sequência, também não marcou nos dois confrontos com a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, e no empate sem gols com o Grêmio.

Leia também: Ineficiência e tropeços contra Z4 pressionam o Palmeiras no Brasileirão

Apesar da seca, o argentino continua entre os jogadores mais importantes do ataque palmeirense. Com duas semanas de Data Fifa, o argentino não terá tempo para trabalhar com o elenco alviverde na busca por reencontrar o caminho das redes. Isso porque está entre os convocados da Argentina, ao lado de Giay, para os amistosos contra Bolívia, Burkina Faso e Benin.

Curiosamente, a queda de rendimento ocorreu justamente no momento em que o Verdão oscilou e perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. No momento, a diferença é de três pontos (60 a 57), com dois triunfos a mais para o Rubro-Negro.

Contraste com o Tigrinho

O momento de Flaco também chama atenção quando comparado ao que Vitor Roque viveu recentemente. Afinal, o camisa 9 passou por um período de dificuldades após uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Afinal, demorou para recuperar o ritmo depois do retorno aos gramados e passou em branco em doze partidas.

Na sequência, o Tigrinho estufou a rede contra o Vasco, no Nubank Parque, mas oscilou e ficou mais cinco jogos sem marcar. No Choque-Rei, Roque voltou a reencontrar o caminho das redes e permaneceu durante os 90 minutos, algo que não ocorria desde fevereiro, contra o Guarani, pelo Paulistão.

Leia também: Messi Cup terá presença inédita de Flamengo e Palmeiras na Flórida

O atacante chegou a ser criticado publicamente pelo técnico Abel Ferreira, mas conseguiu recuperar a confiança. Em Quito, contra a LDU, entrou em campo para, de pênalti, balançar a meta adversária. Entretanto, o time equatoriano virou no fim e levou o confronto para as penalidades máximas. Na disputa, Vitor acertou sua cobrança, com direito a cavadinha e muita personalidade.

Por fim, de acordo com o estudo divulgado pelo Cies Football Observatory, a dupla alviverde lidera o ranking de jogadores mais valiosos do Brasil. Flaco López aparece na primeira posição, enquanto Vitor Roque ocupa o segundo lugar. Juntos, os atacantes alcançam um valor projetado de 107,1 milhões de euros, cerca de R$ 633 milhões na cotação atual.