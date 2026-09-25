Goleiro de 18 anos morre quatro dias após sofrer AVC em Goiânia

O jovem jogador da equipe sub-20 do Trindade Atlético Clube (TAC), Thiago Reis Dias, 18 anos, morreu nesta quinta-feira (24/9), em Goiânia, quatro dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Em nota, a equipe do município de Trindade (GO) ofereceu apoio aos familiares do jogador. “Neste momento de dor, o Trindade se coloca à disposição da família, oferecendo todo o suporte necessário”, escreveu o clube em nota.

Em entrevista ao portal g1, o presidente do clube, Adilson Filho, contou que o goleiro treinou normalmente na manhã de domingo (20), e na parte da tarde, ele sentiu dores de cabeça no alojamento da equipe.

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"Ele subiu para o quarto, ligou o ar-condicionado e ficou deitado na cama. Aí, queixou-se de dor de cabeça para o colega de quarto, que deu um remédio para ele. O colega saiu do quarto e, quando retornou, o encontrou passando mal", contou Adilson.

O presidente conta que levaram o jogador às pressas para o hospital de Trindade (GO) e depois foi levado para Goiânia. No Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Thiago permaneceu internado até vir a óbito na quinta.

“Era um menino extraordinário. Humilde, da igreja, muito apegado à mãe e a um cachorro”, contou o presidente do TAC.

O goleiro nasceu em Imperatriz (MA) e chegou ao clube de Goiás no final de julho. A morte do jogador causou comoção de algumas equipes nas redes sociais. O perfil do time de base do Vila Nova, postou uma nota de pesar lamentando a morte do jogador. O mesmo fez o perfil do Cerrado Futebol Clube que escreveu: “Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar esse momento de dor”.

*Estagiário sob supervisão Ronayre Nunes