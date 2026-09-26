Veto às bets impacta o futebol brasileiro e preocupa clubes

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Flamengo se antecipou ao anúncio oficial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da proibição das bets no Brasil, e se manifestou contra a medida. O clube ostenta o maior contrato do futebol nacional. O acordo anual com a Betano é estimado em R$ 268,5 milhões. Outros 13 times da Série A anunciam cassinos on-line no espaço nobre da camisa. O investimento do setor somente na Série A ultrapassa a casa de R% 1 bilhão.

"Isso é uma medida muito drástica. Eu estaria mentindo se eu dissesse que a gente tem um plano B. Não temos um plano B. Nós nunca consideramos a possibilidade de que contratos, em cima de um modelo legal, aprovado pelo Congresso Nacional, pudessem ser eliminados em um curto espaço de tempo", afirmou o presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

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O dirigente faz as contas do efeito colateral. "Eu estimo que o futebol pode perder entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões no ano que vem. E isso num período tão curto. O impacto nos próximos dois anos vai ser absolutamente material para o Flamengo e para o futebol brasileiro".

Bap foi ainda mais apocalíptico em entrevista à CNN. "A gente estima que as perdas imediatas de receita para o ano que vem sejam de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões e, sem um preparo prévio, é absolutamente impossível que você consiga estancar essa sangria".

A nota oficial do clube foi mais incisiva. "O jogo não vai acabar com uma canetada. O que acaba é a parte que o Brasil consegue regular, fiscalizar, tributar e responsabilizar. E o resultado pode ser menos segurança para quem investe, menos recursos para o esporte e para o país e menos capacidade de fiscalização sobre a atividade", diz um trecho do texto publicado ontem.

"O Brasil precisa combater o jogo ilegal. Precisa proteger sua população. Mas também precisa preservar a segurança jurídica, a capacidade de investimento e a sustentabilidade de suas instituições esportivas", completa.

A parceira do Flamengo detém os naming rights das duas competições mais importantes do país: O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, cuja final única será em Brasília em 6 de dezembro. A reportagem entrou em contato com a Betano, mas a empresa informou que não iria se manifestar sobre o veto.

A 29ª rodada da Série A será atípica, com os 14 clubes patrocinados por bets impossibilitados de exibi-las dentro das quatro linhas.