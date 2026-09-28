Netflix estuda disputar direitos das Copas de 2030 e 2034 nos EUA

A semana promete novidades imperdíveis para os assinantes da Netflix (Imagem: Photographerjpg | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Netflix avalia entrar na disputa pelos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2030 e 2034 nos Estados Unidos. De acordo com Peter White, do site Deadline, Bela Bajaria, diretora de conteúdo da plataforma, pretende participar das negociações pelos próximos torneios.

Dessa forma, a FIFA já iniciou conversas preliminares sobre os direitos de transmissão das duas edições no mercado norte-americano. O movimento despertou o interesse de grandes empresas do setor, entre elas Disney, YouTube e Fox.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Netflix acompanha as tratativas e já possui experiência com o futebol internacional. A plataforma detém os direitos de transmissão nos Estados Unidos e no Canadá das Copas do Mundo Femininas de 2027 e 2031.

Boa relação com a Fifa

Durante a conferência Business of Entertainment, promovida pelo Financial Times, Bajaria destacou a boa relação entre a Netflix e a FIFA. A executiva também afirmou que a empresa procura eventos esportivos capazes de alcançar um público amplo.

Segundo Bajaria, a plataforma busca competições com apelo global, característica que coloca a Copa do Mundo entre os eventos de interesse da empresa.

Além da Disney, dona da ESPN, e YouTube, outras gigantes de tecnologia e entretenimento podem disputar os direitos. De acordo com o Deadline, Amazon e Apple também aparecem como possíveis interessadas nas negociações.

Por fim, as conversas ainda estão em estágio inicial. Até o momento, a FIFA não definiu os valores envolvidos nem quais empresas terão os direitos de transmissão das Copas de 2030 e 2034 nos Estados Unidos.