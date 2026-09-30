Com transmissão da TV Brasília, Candangão Feminino tem final definida

A final do Candangão Feminino está definida. Com uma rodada de antecedência para o fim da primeira fase, Minas e Cresspom confirmaram a classificação para a final, em jogo único marcado para o Estádio Bezerrão, no Gama, com transmissão da TV Brasília. As equipes golearam Ceilândia e Legião respectivamente e combinaram com os bons resultados da primeira rodada para carimbarem vaga na decisão.

O torneio é formado por apenas um grupo com quatro equipes. Todas se enfrentam em turno único e os dois primeiros colocados são os finalistas. Nesse caso, Minas e Cresspom somam seis pontos a uma rodada do fim, enquanto Ceilândia e Legião estão zerados. As duas finalistas ainda se enfrentam na última rodada da primeira fase, no próximo sábado (3/10), no Rorizão.

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A segunda rodada da competição foi realizada no último sábado (26/9), com ambos os jogos sendo no Estádio JK. O Minas, no entanto, não tomou conhecimento do Ceilândia e venceu por 6 x 0. Com isso, a equipe segue na liderança do torneio por causa do saldo de gols. Na estreia, o Minas venceu o Legião por 18 x 0 e construiu bagagem para assegurar o primeiro lugar.

Na partida seguinte, o Cresspom também não tomou conhecimento do Legião. No fim, o resultado ficou em 11 x 0 e garantiu o Puma do Cerrado na decisão do Candangão Feminino. Na estreia, o Cresspom já tinha vencido o Ceilândia por 5 x 0.

Agora, Minas e Cresspom se enfrentam na terceira e última rodada da primeira fase valendo a liderança e uma espécie de "pré-final". Legião e Ceilândia cumprem tabela no próximo sábado (3/10), no Abadião.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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