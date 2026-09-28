Virginia Fonseca revela clube do coração durante jogo da NFL no Rio

Aos 27 anos, Virginia rompe o silêncio e abre o jogo sobre sua sexualidade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca marcou presença no tapete de entrada do NFL Rio Game, realizado neste domingo (27/9), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a influenciadora, que atualmente namora Vini Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, revelou qual é seu clube do coração no Brasil: o Cruzeiro.

Apesar de ter nascido em Connecticut, nos Estados Unidos, a influenciadora e empresária tem raízes mineiras. A família é de Minas Gerais, e ela cresceu em Governador Valadares após retornar ao Brasil.

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Virgínia, portanto, já havia declarado sua torcida pela Raposa em um vídeo publicado anos atrás. Na época, porém, a revelação não alcançou a mesma repercussão que ganhou agora.

A empresária integrou a lista de influenciadores convidados para acompanhar a partida da NFL no Rio. Manu Cit, Antonela Braga e Lucas Guedes também estiveram entre os convidados.

O confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys marcou a terceira partida da principal liga de futebol americano realizada no Brasil. As duas edições anteriores ocorreram na Neo Química Arena, em São Paulo.

Pela primeira vez, o Rio de Janeiro recebeu um jogo da NFL. No Maracanã, os Ravens venceram os Cowboys por 34 a 31, em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela emoção.