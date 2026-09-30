Medalhista olímpica no vôlei, Carolana revela diagnóstico de câncer

"Se Deus quiser, já já a gente se encontra nas quadras", declarou a atleta - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A jogadora de vôlei Ana Carolina, também conhecida como Carolana, foi às redes sociais, nesta terça-feira (29/9), para fazer um alerta sobre a prevenção do câncer de colo de útero. A atleta medalhista olímpica com a Seleção Brasileira afirmou ter sido diagnosticada com um tumor durante um exame de rotina em abril.

“Passei por todo o tratamento, fiz uma cirurgia em junho e outra em agosto”, relembra. “Foram momentos super desafiadores onde recebi muitas informações, tive que tomar decisões importantes que vão impactar minha vida para sempre. Mas o fundamental é que eu estou bem e estou aqui hoje pronta para viver”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Carolana aponta que o descobrimento precoce do tumor foi essencial para o tratamento e reforça a necessidade dos exames preventivos. “Não importa o quanto o dia a dia esteja corrido. Faça um tempo para aquilo que realmente é importante: cuidar de você. Se coloquem como prioridade e lembrem-se que você é importante para você e para as pessoas que te ama”, alerta.

A atleta se despediu no vídeo indicando que voltará ao esporte. “Se Deus quiser, já já a gente se encontra nas quadras”, finalizou.

Carola foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, e medalha de bronze em Paris, em 2024. A atleta se aposentou da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei em 2025.