Jornal espanhol vê Brasil escapar de vexame diante da Austrália

Raphinha marcou um dos gols da Seleção diante da Austrália - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

A imprensa internacional adotou um tom nada positivo sobre a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29). Enquanto o placar representou uma resposta da Seleção depois do empate no primeiro amistoso, parte da imprensa estrangeira destacou justamente as dificuldades enfrentadas pela equipe de Carlo Ancelotti.

Na Espanha, o jornal ‘Marca’ adotou o tom mais duro entre os principais veículos que repercutiram a partida. Raphinha, Endrick e Vini Jr salvam o Brasil do vexame, foi o titulo da reportagem no site. Para a publicação, o resultado não apaga os problemas apresentados pela Seleção e que a vitória foi fruto de uma reação construída por jogadores decisivos do que uma demonstração de força coletiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

‘Devolveu parte do orgulho à Seleção’

Na Inglaterra, o ‘The Guardian’ também evitou tratar o resultado como uma atuação dominante. Austrália cai lutando contra o Brasil em derrota intensa por 4 a 2, escreveu o jornal. A publicação destacou ainda que os australianos chegaram a liderar por 2 a 1 e que o Brasil precisou de dois gols na reta final para confirmar a vitória. Apesar das ressalvas, o ‘Guardian’ reconheceu que o triunfo devolveu parte do orgulho à Seleção.

Já na Argentina, o ‘Olé’ vinha acompanhando a Seleção dentro do processo de renovação conduzido por Ancelotti. O jornal chamou atenção para a profunda renovação promovida pelo técnico e para a presença de jovens como Endrick, Estêvão, Rayan e Andrey Santos. O veículo, inclusive, também publicou uma análise. Nela, descreveu o Brasil de Ancelotti como uma equipe de jogo direto e vertical, com forte concentração das ações ofensivas nos atacantes.

"Apesar de ter encontrado mais dificuldades do que o esperado, principalmente no primeiro tempo, a equipe demonstrou seu poderio ofensivo e conquistou uma vitória tranquila por 4 a 2?, escreveu o ‘Olé’.