Fifa acusa Uefa de "desinformação" em disputa sobre projeto de Infantino

A família Trump poderá obter ganhos financeiros com a proposta de Infantino - (crédito: Getty Images)

A Fifa pediu à Justiça da Flórida que rejeite uma solicitação apresentada pela Uefa para obter documentos sobre um projeto de Gianni Infantino de vender participações nas receitas da Copa do Mundo. Assim, a entidade máxima do futebol mundial acusou a confederação europeia de promover uma "campanha de desinformação" contra a administração atual.

Dessa forma, a entidade apresentou o pedido em uma carta de 26 páginas enviada ao tribunal. No documento, a Federação afirma que a iniciativa da Uefa busca interferir na eleição para a presidência da Fifa, marcada para 18 de março de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"A Uefa age com o objetivo de assediar e não por uma necessidade legítima de obter medidas de instrução", afirma a Fifa na carta, na qual também acusa a entidade europeia de agir "de má-fé".

Infantino aparece, até o momento, como o único candidato à reeleição. Algumas federações europeias, porém, questionam sua gestão e pressionam por mudanças na estrutura de comando da entidade.

Entenda a disputa

A disputa judicial começou no fim de agosto, quando a Uefa procurou a Justiça da Flórida para exigir que subsidiárias da Fifa nos Estados Unidos entregassem documentos sobre o projeto. Infantino desistiu da proposta após receber críticas de diferentes setores.

Nesse sentido, o plano previa a criação de uma empresa para administrar as receitas da Copa do Mundo e permitir a entrada de investidores privados. A Uefa busca informações sobre a iniciativa diante da possibilidade de apresentar uma denúncia contra o mandatário por "gestão desleal".

O conflito entre as duas entidades ocorre em meio a uma crise mais ampla na relação entre a Fifa e algumas confederações. Além da Uefa, a Concacaf e a AFC também defendem mudanças na governança da entidade mundial.

Com a pressão, Infantino sinalizou abertura para discutir uma nova distribuição dos recursos da entidade. Em carta enviada aos presidentes das seis confederações, o dirigente afirmou que aceita conversar sobre uma divisão mais equilibrada dos valores. Contudo, não antecipou qualquer quantia.