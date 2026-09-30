Raphinha é cortado da Seleção após exame apontar edema na coxa direita

Camisa 10 na partida contra a Austrália, o jogador marcou de pênalti na vitória do Brasil por 4 a 2 em Brisbane - (crédito: Patrick/Hamilton AFP)

A CBF anunciou nesta quarta-feira (30/9), o corte do atacante Raphinha da Seleção brasileira. Segundo a entidade, um exame de imagem constatou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita do jogador do Barcelona.

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"Por precaução e visando sua pronta recuperação, o jogador será liberado da Seleção Brasileira. Nenhum atleta será convocado em seu lugar para o amistoso contra a Índia", publicou a CBF em seu site oficial.

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Raphinha foi substituído no intervalo da partida contra a Austrália, nesta terça-feira, em Brisbane, vencida pela seleção brasileira por 4 a 2. O atacante marcou, de pênalti, um dos gols do Brasil. Endrick entrou no lugar do camisa 10 no segundo tempo.

Desta maneira, Raphinha será desfalque para o técnico Carlo Ancelotti para o amistoso inédito contra a Índia no sábado, 3 de outubro, em Calcutá. O compromisso encerra o giro internacional da seleção brasileira nesta Data Fifa.

Aos 29 anos, Raphinha vive um dos melhores momentos de sua carreira. O brasileiro soma 14 gols em oito jogos na temporada 2026/27 pelo Barcelona, sendo 12 nas sete primeiras rodadas da La Liga, competição em que lidera a artilharia.