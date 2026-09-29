Fluminense se apoia em números expressivos no Maracanã na Libertadores

O Fluminense inicia, em seus domínios, a batalha por uma vaga na decisão da Libertadores. Em 14 de outubro, o Tricolor confronta o Palmeiras no Maracanã, no embate de ida da semifinal, contando, portanto, com o apoio de sua torcida.
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Nesse contexto, os dados revelam que atuar no templo do futebol carioca tem configurado um fator crucial para a equipe em torneios internacionais. Desde o ano de 2020, o Tricolor acumulou 32 confrontos dessa natureza no Maracanã, registrando apenas dois reveses.
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A equipe somou 22 triunfos, oito igualdades e duas derrotas no intervalo citado. Desse modo, o índice de aproveitamento atingiu 77,1% dos pontos disputados.
Tal marca adquire ainda mais relevância quando analisamos a trajetória construída. Após ser superado pelo Junior Barranquilla (COL), em maio de 2021, o time engatou 21 compromissos internacionais seguidos sem sofrer derrotas no Maracanã.
Consequentemente, essa sequência notável perdurou por múltiplas temporadas e jornadas continentais, até que o Independiente Rivadavia (ARG) a interrompeu já em 2026.
Apesar disso, o estádio manteve-se como cenário de conquistas expressivas. Durante a Copa Sul-Americana de 2025, o time carioca superou GV San José (BOL), Unión Española (CHI), Once Caldas (COL) e América de Cali (COL) perante seus adeptos, ao passo que o único resultado negativo naquele recorte consistiu na igualdade por 1 a 1 frente ao Lanús (ARG).
Por fim, na atual edição da Libertadores, o histórico positivo abrange igualmente os triunfos sobre o Bolívar (BOL), por 2 a 1, e o Deportivo La Guaira (VEN), por 3 a 1.
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