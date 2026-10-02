Palmeiras muda rotina na pausa do calendário com 13 desfalques

Palmeiras finaliza preparação para encarar o Fluminense e pode ter mudanças Abel Ferreira comandou o último treino antes do duelo pelo Brasileirão; Palmeiras tem dúvidas e pode apresentar novidades no time titular - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras decidiu mudar a programação durante a pausa no calendário. Com onze jogadores convocados para suas seleções, Abel Ferreira deixou de lado os jogos-treino e passou a utilizar atletas da base nos trabalhos da Academia de Futebol.

Nas pausas anteriores, o Verdão aproveitou o intervalo sem partidas oficiais para disputar três amistosos. Desta vez, porém, a quantidade de ausências reduziu as opções do treinador português. A comissão técnica avaliou que os coletivos internos oferecem uma alternativa mais adequada para manter a intensidade dos treinamentos.

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Base ganha espaço nos trabalhos do Palmeiras

O treino realizado na última quarta-feira (30) já contou com vários jogadores das categorias de base. Os "Crias da Academia" completaram as atividades e permitiram que Abel Ferreira montasse um coletivo mesmo com parte importante do elenco fora do clube.

A lista de convocados reúne Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Arias, Sosa, Maurício e Flaco López, além dos jovens Kauan Lima, Erick Belé e Heittor. Os oito primeiros participam de compromissos pelas seleções principais, enquanto o trio mais novo defende o Brasil Sub-20.

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O número de baixas aumenta para 13 quando entram na conta Paulinho e Jefté. O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão no tendão do músculo adutor e realiza trabalhos de fisioterapia. A expectativa do clube é contar com o meia diante do Bahia.

Jefté, por sua vez, passou por cirurgia no joelho direito e permanece fora dos trabalhos com o grupo. A situação do lateral reduz ainda mais as opções disponíveis para Abel durante a pausa, que ganhou importância na preparação para a reta decisiva da temporada.

Além disso, o Palmeiras também já trabalha para acelerar a volta dos convocados. A proximidade do confronto com o Bahia exige atenção ao tempo de viagem e à recuperação dos atletas. Dessa forma, o clube quer reunir o grupo novamente o quanto antes para iniciar a preparação completa para o jogo.