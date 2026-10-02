Turquia afasta 448 dirigentes em investigação sobre esquema de apostas

Investigação na Turquia já resultou na suspensão prévia de 149 árbitros e mais de mil jogadores - (crédito: Franck Fife/AFP)

A Federação Turca de Futebol (TFF) afastou nesta sexta-feira (2/10), de maneira provisória, 448 dirigentes e ex-dirigentes de clubes por suspeitas de envolvimento em um esquema de apostas. A medida atingiu nomes que exerceram funções nas duas principais divisões da Turquia e agora terão os casos analisados pela comissão disciplinar.

A entidade identificou que os dirigentes fizeram apostas enquanto ocupavam seus cargos nos últimos cinco anos. Além disso, a relação inclui aproximadamente 171 pessoas que passaram por clubes da Süper Lig, a primeira divisão turca.

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Entre os nomes citados aparecem o presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, e o vice-presidente do Besiktas, Hakan Daltaban. A lista também reúne dirigentes atuais e antigos ligados a Galatasaray e Fenerbahçe, os dois maiores clubes do país.

Dirigente admite conta de apostas

Dogan confirmou que manteve uma conta em uma plataforma de apostas, mas afirmou que havia informado a situação às autoridades. Segundo o dirigente, empresas de apostas patrocinavam clubes e realizavam eventos no futebol turco quando ele abriu a conta.

O presidente do Trabzonspor também negou ter cometido irregularidades intencionais. Dessa forma, ele deverá apresentar sua defesa durante o processo disciplinar.

Investigação aumenta pressão sobre futebol turco

A nova medida acontece em meio a uma investigação muito mais ampla sobre a relação entre apostas e futebol na Turquia. No ano passado, a própria federação suspendeu 149 árbitros após identificar envolvimento com apostas. Posteriormente, 1.024 jogadores também receberam punições em diferentes períodos dentro da apuração.

Além disso, autoridades turcas prenderam recentemente dirigentes e outros integrantes do futebol durante ações relacionadas a apostas ilegais e suspeitas de manipulação de resultados. Entretanto, a TFF não estabeleceu oficialmente uma ligação entre todas as investigações.

A crise ganhou ainda outro capítulo nesta semana. Na terça-feira (29/9), a polícia deteve Ferhat Gundogdu, chefe do Comitê Central de Árbitros da TFF, além de outros seis integrantes ou ex-integrantes do órgão. Nesse caso separado, os investigadores apuram possíveis interferências em classificações, escalações, avaliações e nomeações de árbitros.