Mais perto! Brenner já tem planejamento para retorno no Vasco

Afastado dos gramados desde o dia 9 de agosto devido a uma contusão ligamentar no pé esquerdo, o atacante Brenner ingressou recentemente na etapa final de sua reabilitação e já projeta o seu retorno oficial aos gramados com a camisa do Vasco. Conforme o planejamento estabelecido pelo clube, o atleta deverá integrar a lista de relacionados dentro de duas semanas.

Nesse sentido, a estratégia traçada em conjunto pela comissão técnica e pelo departamento médico visa contar com o centroavante para o embate perante o São Paulo, agendado para o dia 17 de agosto, no estádio de São Januário. Logo após esse compromisso, o jogador também ficará à disposição para enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, apenas três dias mais tarde.

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Ainda assim, embora exista a possibilidade de o atleta figurar entre os convocados em poucos dias visto que o Cruz-Maltino duelará com o Remo em solo carioca no dia 10.

Os profissionais preferem adotar cautela em relação a essa hipótese. Como o confronto frente ao São Paulo acontecerá fora do Rio de Janeiro, a comissão prioriza a presença do atleta na delegação viajante.

Disputa no ataque do Vasco

Enquanto a disputa pela titularidade permanece inteiramente aberta, a diretoria do Vasco recentemente contratou os atacantes Colidio e Bruno Duarte para reforçar o elenco. Colidio se destacou rapidamente ao registrar cinco participações em gols durante seus primeiros sete jogos.

Por outro lado, Bruno Duarte ainda cumpre o seu período inicial de adaptação no clube. Embora já tenha demonstrado utilidade ao fornecer uma assistência decisiva na vitória recente sobre o Grêmio.

Desde sua chegada, o atacante entrou em campo em 29 partidas e marcou cinco gols. Dois deles foram decisivos nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense.