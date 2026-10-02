Com Cebolinha e Gabigol pela 1ª vez, Santos mira quina inédita no século

Embalado no Campeonato Brasileiro, o Santos encara o São Paulo nesta sexta-feira (2), às 20h, no Morumbis, com a possibilidade de alcançar um feito inédito nesta década: vencer cinco partidas consecutivas na competição. Desde 2019, quando fez sua maior pontuação na era dos pontos corridos com 20 times, o Peixe não registra uma sequência tão expressiva. Para isso, a equipe contará com uma dupla de ataque inédita e que se conhece de tempos vitoriosos no Flamengo, Everton Cebolinha e Gabigol.

Na partida atrasada da 21ª rodada, Cuca poderá contar com Cebolinha pela segunda vez. Na estreia, contra o Cruzeiro, o jogador foi um dos destaques da vitória com oito finalizações, deixando ótima impressão. Emprestado pela Raposa, Gabigol não atuou. Em seguida, o Peixe superou o Remo por 2 a 1, com o camisa 9 dando assistência e fazendo gol. Porém, Everton cumpriu suspensão no jogo do Mangueirão. Agora, enfim, o treinador tem a oportunidade de levar a campo os dois atletas que conquistaram juntos Libertadores e Copa do Brasil em 2022.

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Ainda sem poder contar com Neymar, o treinador conta com a dupla que tem história vitoriosa e outras novidades. Cuca poderá reunir pela primeira vez entre os titulares três reforços do pacote recente – Rodinei, Arthur e o próprio Cebolinha – e também deve relacionar Philippe Coutinho. O combo aumenta o poder de fogo para quebrar a marca de oito anos em um duelo direto para seguir vivo por vaga na próxima Libertadores.

São Paulo no Morumbis traz boas memórias para Gabigol e Cebolinha

Invicto há seis jogos e com a terceira melhor campanha do returno, o Santos ultrapassou o São Paulo na tabela na última rodada. O Peixe é o oitavo colocado, com 32 pontos, dois a mais que o rival, atualmente em 11º. Para aumentar essa vantagem e se aproximar do G5, a equipe tem como um dos trunfos a intimidade de Gabigol com as redes no Morumbis.

O camisa 9 tem oito gols contra o São Paulo na carreira e seis deles foram na casa do Tricolor paulista – três pelo Santos e três com a camisa do Flamengo. Ele marcou em duas semifinais da Copa do Brasil contra o adversário (em 2015, pelo Peixe, e em 2022, pelo Rubro-Negro). Além disso, em 2018 fez o gol da vitória santista por 1 a 0, no Campeonato Paulista, a penúltima do Peixe no estádio.

Já Everton Cebolinha tem na carreira dois capítulos marcantes diante do São Paulo, um deles em parceria com Gabigol. No Brasileirão de 2018, então no Grêmio, o atacante fez os dois gols da vitória de virada por 2 a 1, em Porto Alegre. Já na semifinal da Copa do Brasil de 2022, ele fez um e o parceiro outro nos 3 a 1, no Morumbis, no jogo de ida da campanha do título.

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Série inédita passa por quebra de jejum no Morumbis

Para emendar a quinta vitória consecutiva, o Santos precisa encerrar um jejum de quase seis anos sem vencer o clássico no Morumbis pelo Brasileirão. Em 10 de fevereiro de 2021, o Peixe superou o São Paulo por 1 a 0, com gol de Jobson. Esse foi o último triunfo alvinegro no estádio pela competição, válida pela edição de 2020 (atrasada devido à pandemia de Covid-19). Na época, Cuca também comandava o clube.

A última vez que o time venceu o tradicional SanSão na casa do rival foi em 2024, quando fez 1 a 0, pela primeira fase do Paulistão, com gol do colombiano Morelos. O São Paulo venceu sete dos dez confrontos mais recentes entre os clubes no Cícero Pompeu de Toledo. Em janeiro deste ano, a equipe da capital fez 2 a 0, com gols de Tapia e Luciano.

O Peixe não vence cinco partidas em sequência no Campeonato Brasileiro desde 2019, quando tinha o argentino Jorge Sampaoli no comando e foi vice-campeão com 74 pontos – maior pontuação do clube na era dos pontos corridos com 20 participantes. Naquela edição, o Peixe enfileirou sete triunfos entre a 7ª e a 13ª rodadas.

Inspiração em outro clássico e poder como visitante no segundo turno

A reação santista no Brasileirão, saindo de candidato ao rebaixamento para postulante a vaga na Libertadores, passa pelo desempenho fora de casa. A equipe vem de quatro vitórias seguidas longe de seus domínios. A série teve início na 23ª rodada, com os 3 a 0 sobre o Vasco que tiraram o time do Z4 e significaram o primeiro triunfo como visitante. Em seguida, o time saiu vencedor como forasteiro contra Corinthians, Internacional e Remo.

A vitória sobre o Corinthians, aliás, é uma inspiração extra. Ao fazer 1 a 0, com gol do uruguaio Christian Oliva, o Santos saiu vencedor na Neo Química Arena pela primeira vez na história do Brasileirão. De quebra, esse foi o primeiro triunfo da equipe em clássicos na temporada. Na ocasião, Neymar foi o destaque da partida. Porém, diante do São Paulo o camisa 10 será mais uma vez desfalque, como ocorreu diante de Inter e Remo. Recuperado de lesão, ele deve retornar na partida contra o Flamengo, na Vila Belmiro, dia 8 de outubro.

Nos últimos seis jogos do Brasileirão, vencemos cinco e empatamos um em casa. É a quarta partida seguida que vencemos fora de casa. Foi Internacional, Corinthians, Vasco e hoje (Remo), além de uma em casa. Eles (jogadores) estão de parabéns pelo que estão fazendo, exaltou Cuca após a vitória sobre o Remo.

Mudança no gol e voltas de jogadores lesionados

Além de ter a oportunidade de escalar uma dupla de ataque nova, Cuca contará com as voltas de William Arão e Barreal, recuperados de lesão. Por outro lado, ele não conta com Gabriel Bontempo, que está com a Seleção e também teria que cumprir suspensão automática. No gol, Brazão será ausência mais uma vez. O titular da meta passou por cirurgia no ombro e não deve mais atuar nesta temporada. No clássico, Diógenes pode seguir como substituto, mas falha no gol do Remo deixa a vaga em aberto – João Pedro e João Paulo são as outras opções.

No banco de reservas, o Peixe deve ter Philippe Coutinho pela primeira vez. O meio-campista de 34 anos surpreendeu nos treinos e pode estrear antes mesmo do fim da Data Fifa, ao contrário do que se projetava anteriormente. Como Neymar deve retornar contra o Flamengo, Cuca tende a contar com muitas opções na reta final. Após os dois próximos jogos, o Peixe fará outros nove – sendo quatro em casa e cinco como visitante.