Ancelotti faz sete mudanças e testa Pedro entre os titulares da Seleção

Técnico muda equipe, testa novatos e evita clima de pressão antes do duelo inédito neste sábado em Calcutá - (crédito: Saeed Khan/AFP)

A Seleção Brasileira fez nesta sexta-feira (2/10) o único treino em Calcutá antes do amistoso contra a Índia. Durante a atividade, Carlo Ancelotti promoveu sete mudanças em relação à equipe que venceu a Austrália por 4 a 2 na última terça-feira.

Entre as principais novidades, Pedro apareceu entre os titulares. O atacante do Flamengo ocupou a vaga deixada por Raphinha, que foi cortado e retornou ao Barcelona após apresentar desconforto muscular na coxa direita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além disso, o treinador colocou Pedro Morisco, do Coritiba, no gol e escalou Arthur Dias, do Athletico-PR, na defesa. Os dois jogadores podem iniciar pela primeira vez uma partida pela equipe principal. Assim, com Morisco em campo, todos os 26 convocados terão recebido minutos durante a atual sequência de amistosos.

Leia também: Carlo Ancelotti acerta ao construir a Seleção como sempre fez em clubes

No início da atividade, Ancelotti montou a equipe com Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro e Vini Jr. Entretanto, o técnico ainda não confirmou o time que começará o confronto.

Restam algumas dúvidas

Durante o treinamento, Andrey Santos entrou no lugar de Bruno Guimarães. O volante do Arsenal segue sob controle de carga física, enquanto Ancelotti também observou Endrick na vaga de Pedro por alguns minutos. Dessa maneira, essas duas posições ainda aparecem como dúvida para a escalação definitiva.

Leia também: Ancelotti justifica escolha por Vini em pênalti e destaca espaço para jovens

Ancelotti, por sua vez, evitou tratar o amistoso como uma avaliação definitiva. Na entrevista coletiva antes da atividade, o treinador afirmou que os jogadores precisam encarar a oportunidade com tranquilidade e destacou que o desempenho diante da Índia não determinará o futuro de ninguém no grupo.

Brasil e Índia se enfrentam neste sábado (3/10), às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. A partida marca o primeiro encontro entre as duas seleções na história.