Joia da base ganha espaço no Santos e mira chance no profissional

Kaio Ganga encontrou no Santos um novo passo para a carreira. Contratado da Ponte Preta em março, o atacante ganhou espaço no Sub-20 e passou a ser uma das principais peças da equipe. Em 29 partidas pelo Peixe nesta temporada, ele marcou nove gols, sendo oito pelo Paulista e um pelo Brasileiro.

A adaptação ao novo clube aconteceu de forma gradual. Kaio precisou lidar com uma categoria mais intensa e com maior nível de cobrança, mas conquistou espaço dentro do elenco. O atacante também destacou a recepção dos companheiros e a relação com o técnico Elder Campos como fatores importantes para esse processo.

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Experiência no profissional alimenta sonho de Kaio no Santos

Além disso, a passagem pela Ponte Preta também trouxe uma experiência que o jogador considera importante. Antes de chegar ao Santos, Kaio treinou com atletas do elenco principal e disputou uma partida pela equipe profissional. Essa vivência aumentou o contato com a intensidade exigida no futebol de cima e passou a fazer parte da preparação do atacante.

O histórico recente mostra uma evolução constante. Em 2024, Kaio marcou 19 gols em 16 partidas pelo Paulista Sub-17 da Ponte. Logo depois, no ano seguinte, balançou as redes 11 vezes em 19 jogos pelo Sub-20 e também marcou no Brasileiro da categoria. Em 2026, antes da transferência, fez um gol em três jogos da Copinha e ainda disputou três partidas pelo Paulistão.

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O atacante tem contrato com o Peixe até janeiro de 2028. Como completa 20 anos em janeiro, ainda poderá disputar sua última Copinha pelo clube. Dessa forma, a competição também representa uma oportunidade para fechar o ciclo na base antes de buscar espaço definitivo entre os profissionais.

O próximo objetivo, porém, vai além da categoria Sub-20. Kaio não esconde o desejo de trabalhar com o elenco principal e se colocou à disposição de Cuca. A experiência que acumulou na Ponte e o bom momento no Santos formam a base para essa tentativa.