Nations League: Portugal supera crise Jesus-CR7 e derrota a Dinamarca

A terceira rodada da Nations League não economizou gols. Ao todo, foram 21 bolas na rede em oito partidas. Portugal venceu com autoridade a Dinamarca em Copenhague após a saída de Cristiano Ronaldo da delegação. A Alemanha dominou a Sérvia e ganhou por 2 x 0 em Munique. A Holanda buscou o empate no fim contra a Grécia. O País de Gales virou sobre a Noruega em partida apagada de Haaland.
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Mesmo com as polêmicas envolvendo a saída de Cristiano Ronaldo da delegação portuguesa antes da partida contra a Dinamarca por supostas desavenças com o técnico Jorge Jesus, Portugal não sentiu a falta do camisa 7, venceu com autoridade, chegou ao terceiro triunfo consecutivo e lidera o Grupo 4 da Nations League com 100% de aproveitamento.
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A Dinamarca chegou a empatar o confronto duas vezes, com gols de Damsgaard e Hojlund. Porém, João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix sacramentaram a vitória lusitana por 4 x 2 e mantiveram a equipe invicta nesta Data Fifa.
Em partida válida pelo mesmo grupo, a Noruega abrir o placar sobre o País de Gales fora de casa com Oscar Bobb. Entretanto, a expulsão do zagueiro Heggem no início do segundo tempo deixou o caminho aberto para a virada galesa. Daniel James e Nico Williams fizeram os gols da primeira vitória da equipe na Nations League e embolaram a chave.
Pelo Grupo 2 da Liga A, a Alemanha conseguiu a primeira vitória em três partidas nesta Data Fifa. Os comandados de Jurgen Klopp dominaram o jogo e bateram a Sérvia por 2 x 0, na Allianz Arena. Os gols do triunfo foram marcados por Tom Bischof e Florian Wirtz. Os alemães estão na terceira posição com quatro pontos, enquanto os sérvios amargam a lanterna com três derrotas consecutivas.
Pela mesma chave, a promissora geração grega estava fazendo mais uma vítima nesta Nations League e chegava à terceira vitória seguida até os 44 minutos da etapa final. Os gols de Ioannidis e Masouras no primeiro tempo deixaram os donos da casa na frente. Entretanto, Van Dijk, no início da etapa final, e Rejinder no fim da partida empataram para a Holanda. A Grécia segue na liderança do grupo, enquanto a Laranja Mecânica é a vice.
Segunda divisão
No segundo escalão da Liga das Nações, o Grupo 3 da Liga B amargou dois empates. A Irlanda abriu dois gols de vantagem sobre a Áustria ainda no primeiro tempo, com Troy Parrot marcando duas vezes. Porém, os visitantes ampataram na etapa final com Alexander Prass e Michael Gregoritsch e finalizou a partida em 2 x 2. O outro jogo da chave terminou em 0 x 0 entre Kosovo e Israel.
Por fim, a Liga D também sofreu com dois empates nesta quinta-feira (1/10). Azerbaijão e Liechtenstein ficaram no 0 x 0, enquanto Malta e Gibraltar empataram em 1 x 1.
Agenda
Sexta-feira (2/10)
11h - Cazaquistão x Moldávia
13h - Letônia x Montengero
13h - Chipre x Armênia
15h45 - França x Itália
15h45 - Bélgica x Turquia
15h45 - Bósnia x Suécia
15h45 - Hungria x Geórgia
15h45 - Ucrânia x Irlanda do Norte
15h45 - Polônia x Romênia
15h45 - Ilhas Faróe x Eslováquia
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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