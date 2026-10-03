Em noite inspirada de Delfim, Atlético vence o Bragantino na Arena MRV

Em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu mais uma sob o comando de Eduardo ‘Barba’ Domínguez. Com uma noite inspirada do goleiro Gabriel Delfim, o Galo bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, gol de Bernard no primeiro tempo.
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Com o resultado, o Atlético Mineiro chega aos 43 pontos e volta a assumir a 7ª colocação – que havia perdido para o Santos, que venceu o São Paulo na sexta. Do outro lado, o Red Bull Bragantino segue estacionado na 10ª colocação e vê o sonho de uma vaga na Libertadores ficar cada vez mais distante.
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Susto inicial e domínio atleticano
Antes mesmo de qualquer chance perigosa de gol na partida, a tensão tomou conta da Arena MRV. Logo aos 10 segundos, Alix Vinicius, do Bragantino, e Vitor Hugo, do Atlético, se envolverame em um choque de cabeça. O zagueiro do Massa Bruta caiu desacordado no gramado e foi obrigado a sair de campo de ambulância. O defensor do Galo, por sua vez, ficou em campo, mas acabou sendo substituído os 22 minutos no protocolo de concussão. De acordo com a assessoria do Bragantino, Alix deixou o estádio acordado e consciente e foi levado para o hospital mais próximo.
Com a bola rolando, a partida não teve grandes oportunidades de gol no primeiro tempo como um todo. O Atlético foi quem dominou a etapa inicial, e aproveitou os espaços dados pela defesa do Bragantino para sair na frente do placar aos 18 minutos. Após chutão pra frente do goleiro Gabriel Delfim, a defesa do Bragantino se enrolou sozinho e a bola sobrou limpa para Bernard sair na cara de Tiago Volpi e finalizar. A bola caprichosamente bateu no pé da trave e morreu nas redes.
Delfim brilha e garante triunfo do Galo
Na etapa final, mais uma vez Gabriel Delfim mostrou todo seu potencial para garantir mais uma vitória para o Atlético-MG. O goleiro, que substitui um lesionado Everson, fez incríveis sete defesas somente no segundo tempo de partida. Foram, pelo menos, dois milagres em chances mais do que claras de empate para o Massa Bruta. A primeira foi aos 7 minutos, em cabeçada à queima-roupa de Eduardo Sasha. Já a segunda veio aos 38, quando em jogada ensaiada, Lucas Barbosa finalizou da entrada da área e Delfim se esticou todo para evitar o empate.
Já na reta final, o Bragantino seguiu empilhando oportunidades e desperdiçou a chance de conquistar ao menos um pontinho. A melhor foi justamente quando Delfim foi batido e com o gol vazio. Natanael recuou fraco e Fernando, após driblar o goleiro do Atlético, finalizou fora da direção do gol vazio. Sendo assim, o Galo soube sofrer e garantiu três pontos importantes para subir na tabela de classificação do Brasileirão.
Próximos compromissos
Assim, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino voltam a entrar em campo no meio de semana, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Galo joga na quinta-feira (8), fora de casa, visitando o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 20h (de Brasília). Já o Massa Bruta joga na quarta (7), em casa, diante do Mirassol, às 19h3o (de Brasília).
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1×0 RED BULL BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 21ª rodada
Data e horário: 03/10/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Gols: Bernard, 18’/1ºT (1-0)
ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo (Léo Duarte, 23’/1ºT) e Renan Lodi; Maycon e Cissé; Cuello, Fred e Bernard; Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Agustín SantAnna, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Alix Vinicius (Eduardo Santos, 6’/1ºT) Fabinho, Eric Ramires; Fernando, Wallace Yan e Eduardo Sasha. Técnico: Vágsner Mancini
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
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