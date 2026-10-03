Goleira do São Paulo critica Bolsonaro após título: "Nunca mais no poder"

Carlinha ajudou o São Paulo a encerrar a sequência de seis títulos consecutivos do Corinthians no Brasileiro Feminino - (crédito: Miguel Schinariol/São Paulo FC)

A goleira Carlinha, 29 anos, do São Paulo, declarou, durante entrevista após o título do Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado (3/10), oposição a candidatura à Presidência Flávio Bolsonaro. “Nunca mais Bolsonaro no poder, po**”, afirmou a jogadora.

A declaração ocorreu na véspera do primeiro turno das eleições de 2026. Antes de falar sobre política, Carlinha comentou a trajetória até a conquista e as quatro vezes em que, segundo ela, havia ficado perto do título com o São Paulo. “Já bati 4 vezes na trave com esse time. Mas o futebol, ele sempre te dá uma chance de ser diferente”, disse.

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A goleira também mencionou a presença da família na decisão e falou sobre a avó. “Foi aniversário da minha avó mês passado. Hoje ela tá aqui, a família toda tá aí, mas ela tá muito feliz”, afirmou.

Em campo, Carlinha teve atuação decisiva apesar de um erro no primeiro tempo. Ela falhou na saída de bola e entregou a posse para Juliete, que marcou para o Corinthians. Na segunda etapa, defendeu um pênalti cobrado por Gabi Zanotti.

O São Paulo empatou por 1 a 1 no jogo de volta e confirmou o título. A equipe havia vencido o primeiro confronto por 2 a 1, na Neo Química Arena. O placar agregado terminou em 3 a 2. Eleita a melhor em campo, Carlinha ajudou o São Paulo a encerrar a sequência de seis títulos consecutivos do Corinthians no Brasileiro Feminino.