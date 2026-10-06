Corinthians define últimos ajustes antes de duelo contra o Internacional

O Corinthians ocupa a 14ª colocação do Brasileirão com 32 pontos e tenta quebrar uma série de seis derrotas consecutivas - (crédito: AFP)

O Corinthians encerra nesta terça-feira (6/10) os preparativos para um dos compromissos mais importantes desde a chegada de Fernando Diniz. O Timão enfrenta o Internacional na quarta-feira (7/10), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. A equipe ocupa a 14ª posição, com 32 pontos, e tenta interromper uma sequência de seis derrotas.

O último trabalho em São Paulo serve para o treinador definir os detalhes da formação antes da viagem ao Rio Grande do Sul. O treinador ganhou um período maior durante a pausa no calendário para corrigir problemas da equipe, mas agora precisa transformar os ajustes feitos nos treinamentos em resposta dentro de campo.

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Selecionáveis reforçam o Corinthians antes do duelo no Beira-Rio

Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon retornam dos compromissos com a Seleção Brasileira e devem se juntar ao grupo diretamente em Porto Alegre. No entanto, a comissão técnica optou por preservar os três da atividade desta terça-feira, ao considerar o desgaste provocado pela viagem e pelo calendário internacional.

O Corinthians, por outro lado, não terá André Carrillo. O meio-campista está com a seleção do Peru e não estará disponível para o confronto contra o Internacional. Dessa forma, Diniz precisa reorganizar o setor e definir quem ocupará a vaga deixada pelo peruano.

A partida ganha peso ainda maior pela situação dos dois clubes na tabela. O Internacional aparece na 18ª colocação, com 28 pontos, quatro atrás do Corinthians. Uma vitória do time gaúcho reduziria a distância para apenas um ponto e aumentaria a pressão sobre o Timão antes do clássico contra o Palmeiras.