De olho em 2027, Vasco avalia emprestados para a próxima temporada

Contratado no início de 2024 sob grandes expectativas, o meio-campista Juan Sforza alterna entre a reserva e a titularidade no Talleres - (crédito: Divulgação)

Ao término da atual temporada, a diretoria do Vasco precisará analisar o destino de atletas atualmente cedidos a outras equipes, visto que Benjamín Garré, Juan Sforza e Lyncon possuem acordos válidos até o encerramento de 2026, abrindo margem para um eventual regresso a São Januário, ao passo que GB permanece vinculado ao Chaves, de Portugal, até o meio de 2027.

Nesse contexto, as atuações divergem consideravelmente entre eles, pois, enquanto certos elementos conquistaram protagonismo e regularidade, outros ainda buscam consolidação em suas respectivas praças esportivas.

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No caso de Benjamín Garré, após falhar em obter consistência no clube carioca durante o ano anterior período em que participou de 22 partidas e registrou somente uma assistência. O atleta transferiu-se para o Aris Salônica, da Grécia.

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Atualmente, a legenda grega posiciona-se na sétima colocação do campeonato local, enquanto o estrangeiro mantém alta frequência de utilização, lembrando que a instituição europeia detém cláusula de aquisição definitiva ao término do vínculo temporário.

Gringos e zagueiro na mira

Paralelamente, Juan Sforza, contratado pelo Gigante da Colina no início de 2024 sob grandes expectativas, acabou cedido ao Talleres, da Argentina, para o calendário atual. O meio-campista registrou uma trajetória marcada por instabilidades, alternando períodos na reserva com oportunidades entre os titulares.

Por fim, no que tange a Lyncon, o jovem defensor exibe o panorama mais promissor para uma eventual reintegração ao elenco vascaíno.

O zagueiro cujo acordo expira no fim deste ano, ganhou relevância gradativa após a efetivação do treinador Fábio Matias. Ele se firmou na formação titular do clube alagoano, acumulando catorze exibições no período e somando passagens pelas divisões de base da Seleção Brasileira.